На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмов

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чехия/, 30 июня /ТАСС/. На открывающемся в пятницу в Карловых Варах международном кинофестивале будут представлены 170 художественных и документальных фильмов. "Для многих картин предстоящие показы станут мировыми и европейскими премьерами", - сообщила ТАСС представитель дирекции крупнейшего в Центральной Европе киносмотра Яна Навратилова.

"В конкурсную и внеконкурсную программу включены художественные и документальные фильмы, - подчеркнула она. - Конкурсные картины, согласно правилам фестиваля, были сняты не раньше прошлого года".

Российская лента поборется за главный приз

В основную конкурсную программу фестиваля вошел художественный фильм-драма российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия". Он рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений.

Главные роли в этой картине исполняют Александр Яценко, с которым Хлебников уже работал на фильмах "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", и актриса театра Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили в Ярославле с октября по ноябрь 2016 года. Новая работа Хлебникова также вошла в главную конкурсную программу российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Кроме "Аритмии", в основной конкурс Карловарского фестиваля включены еще 11 кинолент. Это картины польского режиссера Кшиштова Краузе и его жены "Птицы поют в Кигали", историческая драма Георгия Овашвили "Хибула", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия", работа Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец" и другие.

Секция "К Востоку от Запада"

Россию в фестивальной секции "К Востоку от Запада" представит картина режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Она снята в жанре криминальной драмы и рассказывает о 27-летнем Витьке Чесноке - парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от "мешающих" ему жить жены и сына. Главный герой встречает своего отца-калеку, в прошлом - уголовника. Он решает отвезти его в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге. В России фильм выйдет на экраны кинотеатров через два месяца.

"Для "Аритмии" и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" участие в фестивале в Карловых Варах станет первым международным показом и европейской премьерой", - сказала Яна Навратилова.

Гости из Голливуда

Почетными гостями фестиваля станут американские актеры Джереми Реннер, Кейси Аффлек и Ума Турман. Председателем жюри конкурсного смотра станет германская актриса и сценарист Анна Брюггеманн. Кейси Аффлеку и Уме Турман будут вручены специальные премии президента Карловарского фестиваля.

Призы "Хрустальный глобус", как сказала Яна Навратилова, "за выдающийся вклад в мировой кинематограф" получат написавший музыку к популярным художественным фильмам "Красотка", "С меня хватит", "Беглец", "Адвокат дьявола", "Шестое чувство" и имеющий восемь номинаций на кинопремию "Оскар" американский композитор Джеймс Ньютон Ховард, а также классик европейского остросоциального кино британский режиссер Кен Лоуч и работающий с ним сценарист из Шотландии Пол Лаверти.

Киносмотр продлится до 8 июля

Торжественное открытие фестиваля запланировано на пятницу в 18:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск). Оно состоится в отеле Thermal, который является одним из наиболее фешенебельных в Карловых Варах. Затем последует прием для участников фестиваля и его почетных гостей. Кинопоказы начнутся в субботу. Смотр завершится 8 июля, когда будут объявлены победители и лауреаты конкурсной программы.

История фестиваля

В Карловых Варах фестиваль пройдет уже в 52-й раз. Он считается одним из старейших в Европе, является ровесником Каннского кинофестиваля и ведет свою историю с 1946 года.

Изначально кинофестиваль в Карловых Варах проводился каждый год, за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.