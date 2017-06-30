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В Токио выставку коллекции Эрмитажа посетили более 200 тыс. человек

Культура
30 июня, 3:33 дата обновления: 30 июня, 3:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

За время работы экспозиции ее успел посетить и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

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ТОКИО, 30 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Более 200 тыс. человек посетили выставку европейской живописи "Старые мастера" из коллекции Эрмитажа, которая проходила с марта по июнь в токийском Художественном музее Мори в рамках фестиваля "Русские сезоны". Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС глава Геральдического совета при президенте РФ, государственный герольдмейстер, заместитель директора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов.

"В Токио выставку "Старые мастера", показанную японской аудитории в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны", посетили более 200 тыс. человек. Отзывы прекрасные, в большинстве анкет посетители выразили желание обязательно приехать в Санкт-Петербург и посетить Эрмитаж", - отметил он.

За время работы экспозиции в японской столице ее успел посетить и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Среди всех представленных произведений искусства он выделил известное полотно Рембрандта "Аман узнает свою судьбу" середины XVII века.

С 30 июня выставка переезжает из японской столицы в крупный промышленный город Нагоя в центральной части Японии, где будет представлена в Музее искусства префектуры Аити. 

"Нагоя была выбрана в качестве второго места проведения выставки "Старые мастера" в Японии японской стороной, компанией Nippon Television ("Ниппон телевижн"), с которой Эрмитаж сотрудничает с 2006 года. В этот раз выставка Эрмитажа впервые проводится в Музее искусств префектуры Аити", - сказал Вилинбахов.

На выставке представлены 85 произведений основных европейских живописных школ Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Германии, Великобритании и Франции. Посетители увидят произведения Тициана, Хосе де Риберы, Яна Брейгеля Старшего, Питера Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка, Рембрандта, Лукаса Кранаха Старшего, Никола Пуссена, Франсуа Буше, Томаса Гейнсборо и других известных художников.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, который, как объявили президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр, придется на 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 миллионов человек.

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