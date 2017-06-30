Новая версия "Вишневого сада" Чехова поставлена в Японии

ТОКИО, 30 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Новая версия пьесы Антона Чехова "Вишневый сад" с успехом показана на театральных сценах Токио и прилегающих городов в постановке известного здесь режиссера, сценариста и писателя Эйдзи Каку - младшего брата знаменитой актрисы Комаки Курихары.

"Мы поставили наш спектакль в нескольких специальных клубах, объединяющих ценителей и любителей театра, - рассказал ТАСС в пятницу сам режиссер.- Залы были полны, а после первых представлений возросло число постоянных членов этих клубов, которые по стране в целом объединяют почти 200 тысяч человек. Я как режиссер полностью удовлетворен - сцена и зрительный зал во время спектаклей дышали в унисон".

Роль Раневской в нынешней версии "Вишневого сада" исполнила Комаки Курихара, известная советским и российским зрителям по фильмам "Москва, любовь моя", "Мелодии белой ночи". В 1981 году она уже играла Раневскую в пьесе, котирую тогда с огромным успехом поставил в Токио Анатолий Эфрос.

"Ту постановку "Вишневого сада" я считаю подлинным шедевром, - подчеркнул Эйдзи Каку, - Работа Эфроса произвела огромное впечатление на весь театральный мир Японии, на наших теоретиков театра. Чехов - самый любимый у нас драматург, его пьесы ставились множество раз. Я не хочу сравнивать нашу нынешнюю работу с шедевром Эфроса, но мы хотели сделать постановку по-новому, под другим углом взглянуть на поставленные Чеховым проблемы человеческой любви, мечтаний, отчаяния и надежды".

"В чем-то мы стремились сделать спектакль более реалистичным, приблизив к современной жизни. Душевное состояние Раневской, теряющей свой вишневый сад, а раньше потерявшей сына, невольно напоминает то, что творится в сердцах у многих японцев, только что переживших колоссальные стихийные бедствия, лишившихся близких и привычного жилья из-за удара цунами", - рассказал режиссер.

Сама Комаки Курихара сказала ТАСС, что давно работает с пьесами Чехова. "Я сыграла Ирину в "Трех сестрах", Нину в "Чайке" и Раневскую в "Вишневом саду". "Работы Чехова, - поделилась актриса, - оставляют удивительное чувство завершенности, а роль Раневской мне хотелось бы исполнять и дальше".

Творчество Чехова, по всеобщему мнению экспертов, оказало огромное воздействие на японский театральный и литературный мир, его пьесы регулярно ставятся в стране. Первая постановка "Вишневого сада" в Японии была предпринята в 1915 году на сцене Императорского театра в Токио.