Режиссер китайского фильма-победителя ММКФ надеется обратить внимание на проблемы экологии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Режиссер китайской картины "Хохлатый ибис" Лян Цяо, получивший в четверг главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), надеется обратить внимание на проблемы экологии. Об этом, получая награду, режиссер сказал на торжественной церемонии закрытия киносмотра в театре "Россия".

"Наш фильм снят довольно просто, - сказал Лян Цяо. - Надеемся, что наша картина обратит внимание на проблемы экологии". Также режиссер добавил, что посвящает победу на ММКФ своей маме.

Китайская картина отмечена "за кинематографическую ценность и человечность". Решение присудить создателям картины награду "Золотой Святой Георгий" принимало жюри во главе с режиссером и продюсером Йорн Йохан Доннером (Финляндия).

Главный герой фильма - пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе - редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая.

Спецприз, лучший режиссер и актеры

Российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова получил спецприз жюри ММКФ. Награду принимала актриса Светлана Немоляева, которая сыграла в картине главную роль. А турецкий режиссер Фикрет Рейхан удостоен приза за лучшую режиссерскую работу в фильме "Желтая жара", который рассказывает про семью нелегальных иммигрантов.

Член жюри Московского международного кинофестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути вручила приз "Серебряный Святой Георгий" лучшему актеру киносмотра. Им стал Сон Хенч, который сыграл главную роль в корейском фильме "Обычный человек". Награду принял режиссер картины Ким Понхан. "Я очень горда тем, что меня пригласили вручить этот приз, - сказала актриса. - Состав жюри был замечательный, я прекрасно провела время".

За лучшую женскую роль отмечена Верена Альтенбергер, которая снималась в фильме "Лучший из миров".

Документалистика и короткометражное кино

Фильм "Опера", созданный в копродукции Франции и Швейцарии, победил в документальном конкурсе. Режиссер картины - Жан-Стефан Брон.

Как говорится в аннотации, это "ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете показывает жизнь и страсти, царящие за кулисами одного из самых престижных храмов культуры в мире".

Премии за лучший короткометражный фильм удостоена картина "Скорая помощь" (Норвегия) про врачей "скорой помощи", которые на вызове сталкиваются с румынскими эмигрантами.

Комиссар Катани получил приз "Верю"

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Катани в сериале "Спрут", получил спецприз "Верю. Станиславский".

"Страны Евросоюза решили продлить санкции против России. А вы мне вручили премию. Это несправедливо", - сказал Плачидо, получая приз.

"Какие санкции? На все санкции мы ответим творчеством", - ответил на это президент ММКФ, режиссер Никита Михалков, который вручал награду.

Плачидо под аплодисменты зала признался в любви к России. "Я чувствую себя русским гражданином. Почему мы должны оборачиваться на США? Я всегда оборачивался на Россию, которая подарила мне великих писателей", - сказал он.

Актер пояснил, что он стал тем, кем стал, благодаря русской культуре и литературе - Пушкину, Толстому, Достоевскому Пастернаку.

После церемонии награждения показали новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.