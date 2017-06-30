Театр Вахтангова в новом сезоне будет работать на шести сценах

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в новом, 97-м сезоне будет работать на шести сценах. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу директор театра Кирилл Крок, предваряя церемонию закрытия 96-го сезона, которая пройдет вечером в формате уличного праздника на Арбате.

"Действо на открытом воздухе начнется в 20:00 мск и состоится при любой погоде", - сказал Крок. По его словам, даже неблагоприятный прогноз, предвещающий дождь, грозу и град, не сможет помешать празднику.

Ожидается, что на импровизированные подмостки выйдут Василий Лановой, Сергей Маковецкий, Евгений Карельских, Ольга Тумайкина, Елена Сотникова, Александра Стрельцина, Мария Волкова, Юрий Цокуров, Ольга Немогай, Наталья Винокурова, а также оркестр Театра имени Вахтангова. Ведущими концерта выступят Марина Есипенко и Кирилл Рубцов.

Одновременно на основной сцене театра будет идти последний спектакль сезона - трагедия Софокла "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса.

По окончании спектакля занятые в нем Людмила Максакова, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Артур Иванов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, а также участники хора - артисты Национального театра Греции - присоединятся к уличному празднику, который завершится в 23:00 мск фейерверком.

"Уже восьмой год подряд Театр Вахтангова отмечает закрытие сезона на импровизированных уличных подмостках, как бы расширяя сценическое пространство для представления своего искусства", - отметил Крок, добавив, что в течение сезона вахтанговцы работают на четырех сценах.

"Основная, новая, студийная и сцена "Арт-кафе", - сообщил директор театра.

"В новом сезоне к ним добавятся еще две театральные площадки, которые будут открыты на Симоновской сцене", - сказал Крок.

Симоновская сцена

"Симоновская сцена - это бывший Театр Рубена Симонова, который в конце 2016 года был официально передан в собственность Театру Вахтангова", - рассказал Крок. Он напомнил, что этот театр был учрежден Департаментом культуры города Москвы, но спустя 20 лет после создания ввиду плачевного состояния был ликвидирован и присоединен в Театру Вахтангова.

"Лучшие актерские силы приняли в вахтанговскую труппу, а в здании Симоновского театра начали капитальный ремонт, - сообщил Крок. - Мы поменяли всю инженерию, сделали современную систему вентиляции, пожаробезопасности. Сейчас строим два зала: один - радиусный, где зрители будут сидеть полукругом, рассчитан на 106 мест, другой - классический - вместит 136 зрителей".

По словам Крока, на Симоновской сцене оборудуются два репетиционных зала, просторные гримерки, многочисленные вспомогательные помещения.

"В зрительской части будут два фойе, буфеты, снабженные экранами трансляционных телевизоров, органично вписанных в стильный дизайн, придуманный главным художником Вахтанговского театра Максимом Обрезковым", - рассказал Крок. "Думаю, зрители по достоинству оценят такой красивый современный интерьер, когда придут на Симоновскую сцену", - заявил он.

Деньги и творчество

Что касается финансовой составляющей, то, как подчеркнул Крок, бюджет строительства уже превысил 150 млн рублей.

"Мы очень благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые нас поддержали, мы объявим их на открытии Симоновской сцены и обозначим их имена на золотой табличке, которую установим на входе в здание", - сказал директор Вахтанговского театра. Он уточнил, что это не частные инвесторы, а крупные российские компании и банки, которые помогают Театру Вахтангова. Их вклад в строительство составил порядка 77 млн рублей.

Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. Остальные средства, составляющие около половины затраченных финансов, - это те деньги, которые зарабатывает сам театр своей прямой уставной деятельностью, заявил Крок.

Он сообщил, что в сентябре Симоновскую сцену планируется открыть для репетиций.

"А в ноябре мы пригласим зрителей на новую площадку на месячник премьер", - отметил Крок. Он рассказал, что художественным руководителем театра Римасом Туминасом уже запущено в работу четыре спектакля. Так, Андрей Максимов поставит свою пьесу "Любовь у трона", где будут заняты Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Кирилл Рубцов. "Очарованного странника" Николая Лескова репетирует Наталья Ковалева.

"В качестве режиссера на Симоновской сцене будет дебютировать актриса нашего театра Екатерина Симонова, - продолжил Крок. - Спектакль по новеллам Даниила Хармса готовят выпускники мастерской Римаса Туминаса - молодые режиссеры Гульназ Балпеисова, Анатолий Шульев, Хуго Эрикссен и Владимир Бельдиян".

"Все это будет уже совсем скоро в новом сезоне, который станет для Вахтанговского театра 97-м по счету и откроется 6 сентября спектаклем "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса", - заключил Кирилл Крок.