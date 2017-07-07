Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии

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За всю историю реконструкций в Ландсхуте праздники прерывались лишь трижды — во время Первой и Второй мировой войны, а также в 1970 году, когда пожар уничтожил значительную часть реквизита. © REUTERS/Michaela Rehle

С 1903 года представление проходит регулярно, сначала ежегодно, с 1985-го — каждые четыре года. © REUTERS/Michaela Rehle

Каждый раз посмотреть на праздник приезжает более полумиллиона гостей со всего мира. © REUTERS/Michaela Rehle

На реконструкцию в Ландсхуте в качестве гостя попасть достаточно сложно. Если на Мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" нужно бронировать отели как минимум за год, то на Ландсхутскую свадьбу – за три. © REUTERS/Michaela Rehle

Каждую субботу во время фестиваля в ратуше Ландсхута проходят спектакли, танцевальные представления и концерты средневековой музыки © REUTERS/Michaela Rehle

Количество яств во время Ландсхутской свадьбы в 1975 году было досконально описано летописцами. По их свидетельству, во время праздника гости съели 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11,5 тыс. гусей, 40 тыс. кур, 194 345 яиц, 220 центнеров топленого сала, 7 центнеров миндаля и столько же риса. За один день было выпито и съедено столько, сколько поглощала Бавария за целый год. © REUTERS/Michaela Rehle

Организаторы тщательно выверяют детали реконструкции. Например, на праздничном столе во время свадьбы нет картофеля и помидоров. Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году и завез эти овощи позднее, тогда как Ландсхутская свадьба произошла почти на 20 лет раньше. © REUTERS/Michaela Rehle

Участники праздничной процессии проходят строгий отбор. К участию допускаются только люди с длинными волосами – даже мужчины начинают отращивать волосы за год до начала репетиций праздника. © REUTERS/Michaela Rehle

Во время праздника проходят конные и рыцарские турниры, где участники состязаются в ловкости и изображают батальные сцены © REUTERS/Michaela Rehle

Апогей празднества приходится на воскресенье, когда свадебный поезд и свадебное общество продвигается через старую часть Ландсхута. Поскольку торжества продолжаются три недели, шествие проводится четыре раза, в каждое воскресенье фестивального времени. © REUTERS/Michaela Rehle

Жители Ландсхута решили создать историческую реконструкцию еще в начале XX века. В первой новой "Ландсхутской свадьбе" приняли участие всего 145 человек. © REUTERS/Michaela Rehle

Жители Ландсхута решили создать историческую реконструкцию еще в начале XX века. В первой новой "Ландсхутской свадьбе" приняли участие всего 145 человек.

© REUTERS/Michaela Rehle

Сегодня реконструкция собирает свыше 2 тыс. участников, фактически превратившись в документальную драму.

© REUTERS/Michaela Rehle

Апогей празднества приходится на воскресенье, когда свадебный поезд и свадебное общество продвигается через старую часть Ландсхута. Поскольку торжества продолжаются три недели, шествие проводится четыре раза, в каждое воскресенье фестивального времени.

© REUTERS/Michaela Rehle

Во время праздника проходят конные и рыцарские турниры, где участники состязаются в ловкости и изображают батальные сцены

© REUTERS/Michaela Rehle

Участники праздничной процессии проходят строгий отбор. К участию допускаются только люди с длинными волосами – даже мужчины начинают отращивать волосы за год до начала репетиций праздника.

© REUTERS/Michaela Rehle

Организаторы тщательно выверяют детали реконструкции. Например, на праздничном столе во время свадьбы нет картофеля и помидоров. Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году и завез эти овощи позднее, тогда как Ландсхутская свадьба произошла почти на 20 лет раньше.

© REUTERS/Michaela Rehle

Количество яств во время Ландсхутской свадьбы в 1975 году было досконально описано летописцами. По их свидетельству, во время праздника гости съели 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11,5 тыс. гусей, 40 тыс. кур, 194 345 яиц, 220 центнеров топленого сала, 7 центнеров миндаля и столько же риса. За один день было выпито и съедено столько, сколько поглощала Бавария за целый год.

© REUTERS/Michaela Rehle

Каждую субботу во время фестиваля в ратуше Ландсхута проходят спектакли, танцевальные представления и концерты средневековой музыки

© REUTERS/Michaela Rehle

На реконструкцию в Ландсхуте в качестве гостя попасть достаточно сложно. Если на Мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" нужно бронировать отели как минимум за год, то на Ландсхутскую свадьбу – за три.

© REUTERS/Michaela Rehle

Каждый раз посмотреть на праздник приезжает более полумиллиона гостей со всего мира.

© REUTERS/Michaela Rehle

С 1903 года представление проходит регулярно, сначала ежегодно, с 1985-го — каждые четыре года.

© REUTERS/Michaela Rehle