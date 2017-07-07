Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии

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Каждые четыре года в немецкой Баварии проводят Ландсхутскую свадьбу — крупнейшую историческую реконструкцию в Европе. Праздник напоминает о состоявшемся в 1475 году в Ландсхуте знаменитом бракосочетании баварского герцога Георга с Ядвигой Ягеллонкой — дочерью польского короля Казимира IV Ягелло.
Эта свадьба имела большое политическое значение. Она гарантировала союз двух сильных правителей в противостоянии Османской империи. Бракосочетание вошло в историю как самый роскошный праздник позднего Средневековья. О том, как в наши дни горожане создают театрализованную историческую реконструкцию, смотрите в галерее ТАСС.