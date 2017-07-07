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Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии

Культура
7 июля, 19:36 UTC+3

Одна из самых крупных исторических реконструкций в Европе проводится с 1903-го года

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Жители Ландсхута решили создать историческую реконструкцию еще в начале XX века. В первой новой "Ландсхутской свадьбе" приняли участие всего 145 человек.
Жители Ландсхута решили создать историческую реконструкцию еще в начале XX века. В первой новой "Ландсхутской свадьбе" приняли участие всего 145 человек.
Жители Ландсхута решили создать историческую реконструкцию еще в начале XX века. В первой новой "Ландсхутской свадьбе" приняли участие всего 145 человек.
© REUTERS/Michaela Rehle
Сегодня реконструкция собирает свыше 2 тыс. участников, фактически превратившись в документальную драму.
Сегодня реконструкция собирает свыше 2 тыс. участников, фактически превратившись в документальную драму.
Сегодня реконструкция собирает свыше 2 тыс. участников, фактически превратившись в документальную драму.
© REUTERS/Michaela Rehle
Апогей празднества приходится на воскресенье, когда свадебный поезд и свадебное общество продвигается через старую часть Ландсхута. Поскольку торжества продолжаются три недели, шествие проводится четыре раза, в каждое воскресенье фестивального времени.
Апогей празднества приходится на воскресенье, когда свадебный поезд и свадебное общество продвигается через старую часть Ландсхута. Поскольку торжества продолжаются три недели, шествие проводится четыре раза, в каждое воскресенье фестивального времени.
Апогей празднества приходится на воскресенье, когда свадебный поезд и свадебное общество продвигается через старую часть Ландсхута. Поскольку торжества продолжаются три недели, шествие проводится четыре раза, в каждое воскресенье фестивального времени.
© REUTERS/Michaela Rehle
Во время праздника проходят конные и рыцарские турниры, где участники состязаются в ловкости и изображают батальные сцены
Во время праздника проходят конные и рыцарские турниры, где участники состязаются в ловкости и изображают батальные сцены
Во время праздника проходят конные и рыцарские турниры, где участники состязаются в ловкости и изображают батальные сцены
© REUTERS/Michaela Rehle
Участники праздничной процессии проходят строгий отбор. К участию допускаются только люди с длинными волосами – даже мужчины начинают отращивать волосы за год до начала репетиций праздника.
Участники праздничной процессии проходят строгий отбор. К участию допускаются только люди с длинными волосами – даже мужчины начинают отращивать волосы за год до начала репетиций праздника.
Участники праздничной процессии проходят строгий отбор. К участию допускаются только люди с длинными волосами – даже мужчины начинают отращивать волосы за год до начала репетиций праздника.
© REUTERS/Michaela Rehle
Организаторы тщательно выверяют детали реконструкции. Например, на праздничном столе во время свадьбы нет картофеля и помидоров. Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году и завез эти овощи позднее, тогда как Ландсхутская свадьба произошла почти на 20 лет раньше.
Организаторы тщательно выверяют детали реконструкции. Например, на праздничном столе во время свадьбы нет картофеля и помидоров. Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году и завез эти овощи позднее, тогда как Ландсхутская свадьба произошла почти на 20 лет раньше.
Организаторы тщательно выверяют детали реконструкции. Например, на праздничном столе во время свадьбы нет картофеля и помидоров. Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году и завез эти овощи позднее, тогда как Ландсхутская свадьба произошла почти на 20 лет раньше.
© REUTERS/Michaela Rehle
Количество яств во время Ландсхутской свадьбы в 1975 году было досконально описано летописцами. По их свидетельству, во время праздника гости съели 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11,5 тыс. гусей, 40 тыс. кур, 194 345 яиц, 220 центнеров топленого сала, 7 центнеров миндаля и столько же риса. За один день было выпито и съедено столько, сколько поглощала Бавария за целый год.
Количество яств во время Ландсхутской свадьбы в 1975 году было досконально описано летописцами. По их свидетельству, во время праздника гости съели 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11,5 тыс. гусей, 40 тыс. кур, 194 345 яиц, 220 центнеров топленого сала, 7 центнеров миндаля и столько же риса. За один день было выпито и съедено столько, сколько поглощала Бавария за целый год.
Количество яств во время Ландсхутской свадьбы в 1975 году было досконально описано летописцами. По их свидетельству, во время праздника гости съели 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11,5 тыс. гусей, 40 тыс. кур, 194 345 яиц, 220 центнеров топленого сала, 7 центнеров миндаля и столько же риса. За один день было выпито и съедено столько, сколько поглощала Бавария за целый год.
© REUTERS/Michaela Rehle
Каждую субботу во время фестиваля в ратуше Ландсхута проходят спектакли, танцевальные представления и концерты средневековой музыки
Каждую субботу во время фестиваля в ратуше Ландсхута проходят спектакли, танцевальные представления и концерты средневековой музыки
Каждую субботу во время фестиваля в ратуше Ландсхута проходят спектакли, танцевальные представления и концерты средневековой музыки
© REUTERS/Michaela Rehle
На реконструкцию в Ландсхуте в качестве гостя попасть достаточно сложно. Если на Мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" нужно бронировать отели как минимум за год, то на Ландсхутскую свадьбу – за три.
На реконструкцию в Ландсхуте в качестве гостя попасть достаточно сложно. Если на Мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" нужно бронировать отели как минимум за год, то на Ландсхутскую свадьбу – за три.
На реконструкцию в Ландсхуте в качестве гостя попасть достаточно сложно. Если на Мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" нужно бронировать отели как минимум за год, то на Ландсхутскую свадьбу – за три.
© REUTERS/Michaela Rehle
Каждый раз посмотреть на праздник приезжает более полумиллиона гостей со всего мира.
Каждый раз посмотреть на праздник приезжает более полумиллиона гостей со всего мира.
Каждый раз посмотреть на праздник приезжает более полумиллиона гостей со всего мира.
© REUTERS/Michaela Rehle
С 1903 года представление проходит регулярно, сначала ежегодно, с 1985-го — каждые четыре года.
С 1903 года представление проходит регулярно, сначала ежегодно, с 1985-го — каждые четыре года.
С 1903 года представление проходит регулярно, сначала ежегодно, с 1985-го — каждые четыре года.
© REUTERS/Michaela Rehle
За всю историю реконструкций в Ландсхуте праздники прерывались лишь трижды — во время Первой и Второй мировой войны, а также в 1970 году, когда пожар уничтожил значительную часть реквизита.
За всю историю реконструкций в Ландсхуте праздники прерывались лишь трижды — во время Первой и Второй мировой войны, а также в 1970 году, когда пожар уничтожил значительную часть реквизита.
За всю историю реконструкций в Ландсхуте праздники прерывались лишь трижды — во время Первой и Второй мировой войны, а также в 1970 году, когда пожар уничтожил значительную часть реквизита.
© REUTERS/Michaela Rehle
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Жители Ландсхута решили создать историческую реконструкцию еще в начале XX века. В первой новой "Ландсхутской свадьбе" приняли участие всего 145 человек.
© REUTERS/Michaela Rehle
Сегодня реконструкция собирает свыше 2 тыс. участников, фактически превратившись в документальную драму.
© REUTERS/Michaela Rehle
Апогей празднества приходится на воскресенье, когда свадебный поезд и свадебное общество продвигается через старую часть Ландсхута. Поскольку торжества продолжаются три недели, шествие проводится четыре раза, в каждое воскресенье фестивального времени.
© REUTERS/Michaela Rehle
Во время праздника проходят конные и рыцарские турниры, где участники состязаются в ловкости и изображают батальные сцены
© REUTERS/Michaela Rehle
Участники праздничной процессии проходят строгий отбор. К участию допускаются только люди с длинными волосами – даже мужчины начинают отращивать волосы за год до начала репетиций праздника.
© REUTERS/Michaela Rehle
Организаторы тщательно выверяют детали реконструкции. Например, на праздничном столе во время свадьбы нет картофеля и помидоров. Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году и завез эти овощи позднее, тогда как Ландсхутская свадьба произошла почти на 20 лет раньше.
© REUTERS/Michaela Rehle
Количество яств во время Ландсхутской свадьбы в 1975 году было досконально описано летописцами. По их свидетельству, во время праздника гости съели 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11,5 тыс. гусей, 40 тыс. кур, 194 345 яиц, 220 центнеров топленого сала, 7 центнеров миндаля и столько же риса. За один день было выпито и съедено столько, сколько поглощала Бавария за целый год.
© REUTERS/Michaela Rehle
Каждую субботу во время фестиваля в ратуше Ландсхута проходят спектакли, танцевальные представления и концерты средневековой музыки
© REUTERS/Michaela Rehle
На реконструкцию в Ландсхуте в качестве гостя попасть достаточно сложно. Если на Мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" нужно бронировать отели как минимум за год, то на Ландсхутскую свадьбу – за три.
© REUTERS/Michaela Rehle
Каждый раз посмотреть на праздник приезжает более полумиллиона гостей со всего мира.
© REUTERS/Michaela Rehle
С 1903 года представление проходит регулярно, сначала ежегодно, с 1985-го — каждые четыре года.
© REUTERS/Michaela Rehle
За всю историю реконструкций в Ландсхуте праздники прерывались лишь трижды — во время Первой и Второй мировой войны, а также в 1970 году, когда пожар уничтожил значительную часть реквизита.
© REUTERS/Michaela Rehle

Каждые четыре года в немецкой Баварии проводят Ландсхутскую свадьбу — крупнейшую историческую реконструкцию в Европе. Праздник напоминает о состоявшемся в 1475 году в Ландсхуте знаменитом бракосочетании баварского герцога Георга с Ядвигой Ягеллонкой — дочерью польского короля Казимира IV Ягелло.

Эта свадьба имела большое политическое значение. Она гарантировала союз двух сильных правителей в противостоянии Османской империи. Бракосочетание вошло в историю как самый роскошный праздник позднего Средневековья. О том, как в наши дни горожане создают театрализованную историческую реконструкцию, смотрите в галерее ТАСС.

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