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Песков: у Путина пока не было времени посмотреть целиком фильм Оливера Стоуна

Культура
30 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин возможно посмотрит фильм во время одного из предстоящих перелетов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не видел фильм Оливера Стоуна, сделанный на основе многочасовых интервью с российским лидером и вышедший в четырех сериях на американском телеканале Showtime. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, от начала до конца - нет [не смотрел фильм], пока не было времени", - сказал Песков, отметив, что президент видел "какие-то фрагменты" этой картины. "Мы ему подготовили это на диске, может быть во время одного из предстоящих перелетов ему представится возможность посмотреть", - добавил пресс-секретарь главы государства.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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