Песков: у Путина пока не было времени посмотреть целиком фильм Оливера Стоуна

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не видел фильм Оливера Стоуна, сделанный на основе многочасовых интервью с российским лидером и вышедший в четырех сериях на американском телеканале Showtime. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, от начала до конца - нет [не смотрел фильм], пока не было времени", - сказал Песков, отметив, что президент видел "какие-то фрагменты" этой картины. "Мы ему подготовили это на диске, может быть во время одного из предстоящих перелетов ему представится возможность посмотреть", - добавил пресс-секретарь главы государства.