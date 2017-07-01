Нино Катамадзе, Эстер Рада и Manizha выступят на фестивале "Усадьба Jazz" в Архангельском

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Усадьба Jazz" в субботу пройдет в 14-й раз на территории подмосковной усадьбы Архангельское. На четырех сценах выступят более 20 российских и зарубежных исполнителей в стиле джаз, r'n'b, соул и поп, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Со своего первого года проведения фестиваль демонстрировал полистилистичность, опираясь на мировой опыт проведения джазовых событий, которые соединяют в себе достаточно широкое поле импровизационной музыки: и джаз, и фанк, и соул. Если вспомнить, еще в 2004 году было первое появление Нино Катамадзе, которая, конечно, джазовая певица, но демонстрирует и формат world music (этнической музыки - прим. ТАСС)", - пояснила ТАСС генеральный продюсер фестиваля Мария Семушкина.

Четыре сцены "Усадьбы Jazz"

Ключевым событием фестиваля организаторы называют первый приезд в Россию израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада, которая совмещает в своем творчестве джаз, регги и фанк. На эклектичную сцену "Партер" также выйдут "талисман фестиваля" - грузинская джазовая дива Нино Катамадзе с группой Insight, поп-певец Алексей Чумаков, российский инди-поп-квартет Pompeya и соул- группа Shoo.

На площадке "Аристократ" будут представлены мастера "более премиального, или более интеллектуального джаза", отметила Семушкина. Здесь выступят норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Молваер, нью-йоркский певец и гитарист Рауль Мидон, российский саксофонист Алексей Козлов и группа "Арсенал", Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, а также международный восточноевропейский Visegrad Quintet.

"У нас есть концепция сцены "Индикатор", которую мы уже не первый год используем. Она посвящена молодежной музыке и экспериментам", - рассказала генпродюсер фестиваля, добавив, что на площадке будет опробован формат "звук вокруг" - sound around. Резидентами сцены станут открытие этого года - певица Manizha, екатеринбургский дуэт "Обе две", англоязычный инди-поп-проект из Москвы "Цветочный 15" и британский Ezra Collective.

Своя площадка будет и у маленьких гостей фестиваля - "Усадьба Jazz kids". "За 14 лет у нас на фестивале выросло целое поколение детей, которые обучаются музыке, родители которых - меломаны. Мы создали проект, в рамках которого в течение года можно приходить на лекции и спектакли об истории музыки. Лучшие из этих спектаклей будут показаны на сцене "Jazz kids", - отметила Семушкина.

На "детскую" сцену выйдут финалисты конкурса начинающих исполнителей - инструменталисты и вокалисты, ученики столичных школ искусств. Также на специальной площадке детей можно будет оставить под присмотром опытных педагогов, отметили организаторы.

Экологичный фестиваль

"Усадьба Jazz" пройдет под лозунгом "фестиваль без пластика". Организаторы поставили целью свести к минимуму использование пластика, а тот, который окажется на фестивале, отправят на переработку.

"Показывать, как беречь планету в повседневной жизни, будут в необычной форме: музыканты и гости создадут арт- объект во имя спасения погибающего самшита (вид вечнозеленого кустарника - прим. ТАСС) вместе Центром защиты природы Северного Кавказа, партнер фестиваля проект "Хартия" организует раздельный сбор мусора, появятся боксы для сбора батареек и лампочек "Экобокс", а в рамках акции "Добрые крышечки" собранные крышки от бутылок отправятся на переработку. Доход будет перечислен в благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - отметили в оргкомитете.

"Усадьба Jazz"

Международный фестиваль "Усадьба Jazz" ежегодно проходит в Москве с 2004 года. С 2011 года смотр стал проходить также в Санкт-Петербурге, с 2013 - в Екатеринбурге, в 2014 года открылась площадка в Воронеже, в 2016 - в Сочи. За это время в фестивале приняли участие более 1000 музыкантов.

В этом году концерты фестиваля пройдут 15 июля в Екатеринбурге, 22 июля в Воронеже, 29 июля в Санкт- Петербурге, с 12 по 16 сентября в Сочи.