Нино Катамадзе, Эстер Рада и Manizha выступят на фестивале "Усадьба Jazz" в Архангельском

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Усадьба Jazz" в субботу пройдет в 14-й раз на территории подмосковной усадьбы Архангельское. На четырех сценах выступят более 20 российских и зарубежных исполнителей в стиле джаз, r'n'b, соул и поп, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Со своего первого года проведения фестиваль демонстрировал полистилистичность, опираясь на мировой опыт проведения джазовых событий, которые соединяют в себе достаточно широкое поле импровизационной музыки: и джаз, и фанк, и соул. Если вспомнить, еще в 2004 году было первое появление Нино Катамадзе, которая, конечно, джазовая певица, но демонстрирует и формат world music (этнической музыки - прим. ТАСС)", - пояснила ТАСС генеральный продюсер фестиваля Мария Семушкина.
Ключевым событием фестиваля организаторы называют первый приезд в Россию израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада, которая совмещает в своем творчестве джаз, регги и фанк. На эклектичную сцену "Партер" также выйдут "талисман фестиваля" - грузинская джазовая дива Нино Катамадзе с группой Insight, поп-певец Алексей Чумаков, российский инди-поп-квартет Pompeya и соул- группа Shoo.
На площадке "Аристократ" будут представлены мастера "более премиального, или более интеллектуального джаза", отметила Семушкина. Здесь выступят норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Молваер, нью-йоркский певец и гитарист Рауль Мидон, российский саксофонист Алексей Козлов и группа "Арсенал", Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, а также международный восточноевропейский Visegrad Quintet.
"У нас есть концепция сцены "Индикатор", которую мы уже не первый год используем. Она посвящена молодежной музыке и экспериментам", - рассказала генпродюсер фестиваля, добавив, что на площадке будет опробован формат "звук вокруг" - sound around. Резидентами сцены станут открытие этого года - певица Manizha, екатеринбургский дуэт "Обе две", англоязычный инди-поп-проект из Москвы "Цветочный 15" и британский Ezra Collective.
Своя площадка будет и у маленьких гостей фестиваля - "Усадьба Jazz kids". "За 14 лет у нас на фестивале выросло целое поколение детей, которые обучаются музыке, родители которых - меломаны. Мы создали проект, в рамках которого в течение года можно приходить на лекции и спектакли об истории музыки. Лучшие из этих спектаклей будут показаны на сцене "Jazz kids", - отметила Семушкина.
На "детскую" сцену выйдут финалисты конкурса начинающих исполнителей - инструменталисты и вокалисты, ученики столичных школ искусств. Также на специальной площадке детей можно будет оставить под присмотром опытных педагогов, отметили организаторы.
"Усадьба Jazz" пройдет под лозунгом "фестиваль без пластика". Организаторы поставили целью свести к минимуму использование пластика, а тот, который окажется на фестивале, отправят на переработку.
"Показывать, как беречь планету в повседневной жизни, будут в необычной форме: музыканты и гости создадут арт- объект во имя спасения погибающего самшита (вид вечнозеленого кустарника - прим. ТАСС) вместе Центром защиты природы Северного Кавказа, партнер фестиваля проект "Хартия" организует раздельный сбор мусора, появятся боксы для сбора батареек и лампочек "Экобокс", а в рамках акции "Добрые крышечки" собранные крышки от бутылок отправятся на переработку. Доход будет перечислен в благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - отметили в оргкомитете.
Международный фестиваль "Усадьба Jazz" ежегодно проходит в Москве с 2004 года. С 2011 года смотр стал проходить также в Санкт-Петербурге, с 2013 - в Екатеринбурге, в 2014 года открылась площадка в Воронеже, в 2016 - в Сочи. За это время в фестивале приняли участие более 1000 музыкантов.
В этом году концерты фестиваля пройдут 15 июля в Екатеринбурге, 22 июля в Воронеже, 29 июля в Санкт- Петербурге, с 12 по 16 сентября в Сочи.