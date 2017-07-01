Театр Вахтангова закрыл сезон уличным праздником на Арбате под проливным дождем

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова сдержал слово, данное зрителям: закрыть сезон уличным праздником на Арбате при любой погоде. И хотя неблагоприятный прогноз синоптиков оправдался, в пятницу вечером прославленная труппа в полном составе выступила в концерте под проливным дождем.

"Добрый вечер, наши мужественные зрители", - обратилась к укрывшейся под зонтами публике ведущая концерта Марина Есипенко и пригласила на импровизированные подмостки народного артиста РФ Сергея Маковецкого.

"Я что-то волнуюсь", - шепнул Маковецкий корреспонденту ТАСС, выходя на сцену, поливаемую дождем. Но, несмотря на дискомфорт, актер быстро собрался и вдохновенно прочитал публике рассказ Чехова "Жизнь прекрасна". Зрители были в восторге, только аплодировать им мешали зажатые в руках зонтики. И тогда они дружным хором закричали "браво".

В такой эмоциональной атмосфере прошел весь концерт. Особый номер посвятили Владимиру Этушу, который после травмы находится в больнице. Здоровья выдающемуся актеру пожелали молодые артистки, исполнившие популярную песню "Каким ты был, таким ты и остался..."

Кто-то в толпе бросил фразу: "Почти, как в мюзикле "Поющие под дождем". А на сцену между тем вышел народный артист СССР Василий Лановой. "Мы поем замечательные песни, но тут рядом, по соседству, находится дом, где великий Пушкин прожил самые счастливые дни в браке с Натали", - сказал актер и прочитал знаменитое пушкинское стихотворение "Пророк".

В это время в зале закончился последний спектакль 96-го сезона - "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса, и занятые в нем Людмила Максакова, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Артур Иванов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, а также участники Хора - артисты Национального театра Греции - присоединились к уличному празднику. "Ждем вас в новом, 97-м сезоне, который откроется 6 сентября "Царем Эдипом", - пригласил собравшихся Римас Туминас. Дождь между тем перестал, и темное небо осветилось красочным фейерверком.