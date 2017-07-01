Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музыкальный фестиваль "Доброфест" под Ярославлем собрал 12 тыс. человек

Культура
1 июля, 16:37 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, июля. /ТАСС

Фестиваль продлится до 2 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Доброфест", начавшийся в субботу на аэродроме Левцово под Ярославлем, собрал 12 тысяч гостей. Об этом сообщил ТАСС организатор фестиваля Артем Милаков.

"У нас 12 тысяч человек гостей на фестивале в этом году. Несколько тысяч палаток установлено. Группа "Тени свободы" открыла фестиваль", - сказал Милаков.

"Доброфест" продлится до 2 июля, на площадках фестиваля выступят около 70 исполнителей из России, Японии, Великобритании, Франции, Израиля, Молдавии, Норвегии. В первый день на сцену вышли Noize MC, "Пилот", "Мураками", "Слот" и другие исполнители.

На фестивале работают две сцены, нет разделения на фан-зону и вип-сектор. Организованы выставка самодельных самолетов, площадка для проведения свадеб, центр настольных игр, спортивная зона, планируется проведение чемпионата по футболу среди музыкальных групп на кубок "Доброфеста", джем-сейшены и автограф-сессии с участниками фестиваля. В этом году на фестивале появился Garage Band - павильон для всех тех, кто интересуется созданием музыки.

Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года и объединяет десятки исполнителей из России и других стран, играющих в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп. В разные годы на "Доброфесте" выступали группы из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Венгрии, Польши, Турции, Литвы, Белоруссии и Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
3
На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмов
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
2
"Сапсан" насмерть сбил двух человек на станции Крюково в Москве
3
Европа простилась в Страсбурге с "канцлером единства" Гельмутом Колем
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
6
В Арканзасе при стрельбе в ночном клубе ранены 17 человек
7
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
Темы дня
Загрузка...
Реклама