Музыкальный фестиваль "Доброфест" под Ярославлем собрал 12 тыс. человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Доброфест", начавшийся в субботу на аэродроме Левцово под Ярославлем, собрал 12 тысяч гостей. Об этом сообщил ТАСС организатор фестиваля Артем Милаков.

"У нас 12 тысяч человек гостей на фестивале в этом году. Несколько тысяч палаток установлено. Группа "Тени свободы" открыла фестиваль", - сказал Милаков.

"Доброфест" продлится до 2 июля, на площадках фестиваля выступят около 70 исполнителей из России, Японии, Великобритании, Франции, Израиля, Молдавии, Норвегии. В первый день на сцену вышли Noize MC, "Пилот", "Мураками", "Слот" и другие исполнители.

На фестивале работают две сцены, нет разделения на фан-зону и вип-сектор. Организованы выставка самодельных самолетов, площадка для проведения свадеб, центр настольных игр, спортивная зона, планируется проведение чемпионата по футболу среди музыкальных групп на кубок "Доброфеста", джем-сейшены и автограф-сессии с участниками фестиваля. В этом году на фестивале появился Garage Band - павильон для всех тех, кто интересуется созданием музыки.

Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года и объединяет десятки исполнителей из России и других стран, играющих в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп. В разные годы на "Доброфесте" выступали группы из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Венгрии, Польши, Турции, Литвы, Белоруссии и Украины.