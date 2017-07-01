Международный фестиваль академической музыки им. В. И. Сафонова открылся в Кисловодске

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КИСЛОВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. XXII Международный фестиваль академической музыки имени Василия Сафонова под названием "Музыка - время гения" открылся в субботу в Северо-Кавказской государственной филармонии в Кисловодске. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор филармонии, заслуженная артистка России Светлана Бережная.
"Всего до августа запланировано 56 концертов. Хотим на фестивале показать самый широкий спектр классической музыки - от произведений Малера и Рихарда Штрауса до творений Моцарта. Будет много интересных премьер, точкой "золотого сечения" станет 18 июля, когда состоится главная интрига и самая ожидаемая премьера летнего фестиваля - опера Джакомо Пуччини "Tosca". Поставил ее молодой, необыкновенно креативный и талантливый режиссер Диего Вилли Корна из Италии", - сказала она.
Первый день фестиваля открылся совместным концертом Академического симфонического оркестра им. В. И. Сафонова с участниками проекта "Большая опера" - Марикой Мачитидзе (сопрано), Юрием Городецким (тенор) и маэстро Денисом Власенко. Прозвучали арии и ансамбли из опер Римского-Корсакова, Бородина, Рахманинова, Чайковского и другие классические произведения.
По словам Бережной, в плане симфонических программ фестиваль в этом году оказался "абсолютно международным", но "в этом году, так сложилось, особенно много представителей Италии". "Органисты будут представлены сразу несколькими школами, в том числе Москва и Казань. Среди солистов-пианистов - лауреаты конкурса Чайковского и много других разнообразных, самых-самых лучших музыкантов", - сказала Бережная.
Главной площадкой фестиваля станет исторический кисловодский Курзал, который в дни фестиваля отмечает свое 122-летие. Крупнейший музыкальный форум региона ежегодно собирает ведущих музыкантов России и зарубежья. Он традиционно посвящен памяти музыканта, педагога, общественного деятеля и просветителя Василия Сафонова (1852-1918), много сделавшего для развития академической музыки на Северном Кавказе. Завершится фестиваль 5 августа.