Умер художник "Ленфильма" Владимир Светозаров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Народный художник РФ, долгие годы проработавший на киностудии "Ленфильм", Владимир Светозаров умер на 69-м году жизни. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте киностудии.
"С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скончался наш товарищ, замечательный художник Владимир Светозаров", - говорится в сообщении.
Он участвовал в создании таких картин, как "Собачье сердце", "Кукушка", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Пацаны".
"Лауреат всех возможных кинематографических премий и званий, он оставался скромным, веселым, по-мальчишески безразличным к материальным благам. А главным богатством в человеке всегда считал "чистую душу и веселое нутро"", - отмечается в сообщении.