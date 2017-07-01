Певице Бьянке отказано во въезде на Украину

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали певице Татьяне Липницкой (известной под псевдонимом Бьянка) во въезде на Украину, где в Одессе у нее должен был состояться концерт. Об этом певица сообщила в своем .

На размещенном в соцсети видео Бьянка показала страницу паспорта, в котором стоит штамп "Отказано во въезде на Украину". Данный запрет она связывает со своим выступлением в Крыму. При этом певица подчеркнула, что "не поддерживает никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике", а ее "выступление в Крыму было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50".

"Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", - подчеркнула певица.

Всем ёу!.:( Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина). Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Я ,как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души ❤️❤️❤️для вашей души!!! Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике.. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!!❤ Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"❤ Я и мой ансамбль вас любим и очень ждём встречи с Украинскими Малятами!!!❤ Во имя соÿла РНБ и Хип-Хопа❤ ë Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) Июн 30 2017 в 7:54 PDT

ТАСС пока не располагает официальной информацией украинской стороны о запрете въезда Бьянке на Украину.

Татьяна Липницкая - белорусская и российская певица, автор песен, танцовщица, телеведущая и актриса, начавшая музыкальную карьеру в 2005 году. В 2007 году Бьянка была удостоена премии МТV Russia Music Awards в номинации "Лучший хип-хоп проект". В 2013 году на украинском конкурсе "Песня года" получила награду "эксклюзив украинской песни" за исполнение песни "Отпусти".

Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину уже более 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.