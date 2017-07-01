Российский фильм открыл главную конкурсную программу кинофестиваля в Карловых Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чешская Республика/, 1 июля. /ТАСС/. Просмотр художественного фильма-драмы российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия" открыл в субботу главную конкурсную программу международного кинофестиваля в Карловых Варах.

"Это - международная премьера картины, которая вызывает значительное внимание у жюри и гостей нашего смотра", - заявил корреспонденту ТАСС его официальный представитель Ян Найман.

Главный конкурс фестиваля

Фильм Бориса Хлебникова, по его словам, имеет серьезные шансы на успех в главной конкурсной программе Карловарского фестиваля. В нее также включены еще 11 кинолент. Это, например, картина польского режиссера Кшиштова Краузе и его жены "Птицы поют в Кигали", историческая драма Георгия Овашвили "Хибула", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия", работа Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец" и другие.

"Аритмия", две недели назад удостоенная Главного приза российского кинофестиваля "Кинотавр", рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений. Главные роли в картине исполняют Александр Яценко, с которым Борис Хлебников уже работал на фильмах "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", и актриса театра Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили в Ярославле с октября по ноябрь 2016 года.

Фильм Хлебникова "Аритмия"

Между тем, участие в Карловарском фестивале стало уже традиционным для Бориса Хлебникова.

"Аритмия" - третий фильм, который я привез в Карловы Вары и первый участвующий в главном конкурсе, - рассказал режиссер в беседе с корр. ТАСС. - В прошлые годы это были картины "Коктебель", которую я снял вместе с режиссером Алексеем Попогребским, и "Свободное плавание". Эти ленты были представлены в фестивальной секции "К Востоку от Запада".

"Коктебель" в 2003 году получил награду Филиппа Морриса на кинофестивале в Карловых Варах. "У меня абсолютно счастливые воспоминания о прежних фестивалях. И сейчас у меня прекрасное ощущение", - подчеркнул Борис Хлебников.

Творческие планы режиссера

В Карловых Варах он также обдумывает творческие проекты на ближайшее будущее. "Я собираюсь сесть писать сценарий нового фильма. У меня есть два его плана, но какой из них выиграет у меня в голове, пока не знаю. Параллельно с этим хочу снять телесериал для, наверное, Первого канала", - сказал режиссер.

"Сериал для Первого канала - это история двух заклятых врагов, которые при этом друзья. Это будет детективная история", - отметил Борис Хлебников. Он не стал раскрывать подробности, которые зритель узнает при просмотре остросюжетного телефильма.

Открывшийся в Карловых Варах в пятницу фестиваль завершится 8 июля. В этом западночешском городе он проводится уже в 52 раз. Смотр ровесник Каннского кинофестиваля. Оба ведут историю с 1946 года.