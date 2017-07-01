Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Cirque du Soleil представил в Сочи шоу "Тотем"

Культура
1 июля, 21:33 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Российский курорт стал 37-м по счету гастрольным городом для циркового шоу, которое уже увидели более пяти млн зрителей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/WALLACE WOON

СОЧИ, 1 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сочи стал единственным в России городом, куда Cirque du Soleil привез свое шоу "Тотем". Российская премьера спектакля в постановке известного канадского театрального режиссера Робера Лепажа с аншлагом прошла в субботу в ледовом дворце "Большой".

В Сочи шоу, в котором заняты 46 артистов из 17 стран, прибыло из Японии. Российский курорт станет 37-м по счету гастрольным городом для циркового шоу, которое уже увидели более 5 млн зрителей.

"Летом мы всегда там, где очень много людей. В это время столичные города, где мы обычно выступаем, пустеют, все уезжают отдыхать", - объяснил перед премьерой журналистам тур-менеждер шоу "Тотем" Фрэнк Канзельман выбор очередной остановки в гастрольном туре.

Арена сочинского дворца "Большой" знакома организаторам гастролей Cirque du Soleil. В прошлом году зрителям представляли шоу Varekai - новое прочтение мифа об Икаре. В 2015 году здесь выступал партнер канадского цирка Cirque Eloize с постановкой iD. Вторым городом Европы, где в этом году покажут шоу "Тотем", станет Брюссель. В Сочи спектакль будет идти в течение месяца.

Сюжет шоу "Тотем"

Название шоу "Тотем" на цыганском языке означает "где угодно". Главные герои постановки - кочевники, бродячие артисты цирка. Отправляясь в полное приключений путешествие к загадочной стране на вершине вулкана, актеры рассказывают зрителю историю зарождения жизни на Земле, появления человека как вида и развития технологий.

Цирковые номера призваны демонстрировать ловкость человека и даже качества отдельных народов. Есть среди артистов этого шоу и русскоговорящие циркачи. Так, номер "Русские палки" исполняют эквилибристы из России и Белоруссии. Спектакль отличается не только своим многогранным сюжетом и смелыми трюками, но и количеством костюмов.

Каждый из 750 нарядов шьется по индивидуальным меркам, вручную пришивается каждая пуговица и приклеивается каждый страз. "Самым сложным, несмотря на видимую простоту, является костюм девушки, выступающей на роликовых коньках. Он выполнен в индейском стиле, и перед спектаклем необходимо проверить каждую из десятков сотен бусинок, потому что отлетевшая во время выступления деталь может попасть под колесо и спровоцировать падение артиста", - отметила сотрудник костюмерной шоу "Тотем" Маргарита Чооду.

Цирк Солнца

Cirque du Soleil (Цирк Солнца) был основан в Канаде в 1984 году. Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов, он превратился в одну из крупнейших корпораций индустрии развлечений, в которой работает 5 тыс. человек из более чем 50 стран.

Зрителями шоу цирка уже стали более 100 млн человек в более чем 300 городах на пяти континентах.

В Москве гастроли канадского цирка впервые прошли в 2009 году. Кроме того, российскому зрителю "Цирк Солнца" знаком также и по конкурсу "Евровидение", который проходил в Москве в 2009 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
3
На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмов
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
2
Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
3
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
4
Турист из Тулы сорвался с водопада в горах Карачаево-Черкесии
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
7
Ребенок попал под колеса BMW на юго-западе Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама