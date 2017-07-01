Cirque du Soleil представил в Сочи шоу "Тотем"

СОЧИ, 1 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сочи стал единственным в России городом, куда Cirque du Soleil привез свое шоу "Тотем". Российская премьера спектакля в постановке известного канадского театрального режиссера Робера Лепажа с аншлагом прошла в субботу в ледовом дворце "Большой".

В Сочи шоу, в котором заняты 46 артистов из 17 стран, прибыло из Японии. Российский курорт станет 37-м по счету гастрольным городом для циркового шоу, которое уже увидели более 5 млн зрителей.

"Летом мы всегда там, где очень много людей. В это время столичные города, где мы обычно выступаем, пустеют, все уезжают отдыхать", - объяснил перед премьерой журналистам тур-менеждер шоу "Тотем" Фрэнк Канзельман выбор очередной остановки в гастрольном туре.

Арена сочинского дворца "Большой" знакома организаторам гастролей Cirque du Soleil. В прошлом году зрителям представляли шоу Varekai - новое прочтение мифа об Икаре. В 2015 году здесь выступал партнер канадского цирка Cirque Eloize с постановкой iD. Вторым городом Европы, где в этом году покажут шоу "Тотем", станет Брюссель. В Сочи спектакль будет идти в течение месяца.

Сюжет шоу "Тотем"

Название шоу "Тотем" на цыганском языке означает "где угодно". Главные герои постановки - кочевники, бродячие артисты цирка. Отправляясь в полное приключений путешествие к загадочной стране на вершине вулкана, актеры рассказывают зрителю историю зарождения жизни на Земле, появления человека как вида и развития технологий.

Цирковые номера призваны демонстрировать ловкость человека и даже качества отдельных народов. Есть среди артистов этого шоу и русскоговорящие циркачи. Так, номер "Русские палки" исполняют эквилибристы из России и Белоруссии. Спектакль отличается не только своим многогранным сюжетом и смелыми трюками, но и количеством костюмов.

Каждый из 750 нарядов шьется по индивидуальным меркам, вручную пришивается каждая пуговица и приклеивается каждый страз. "Самым сложным, несмотря на видимую простоту, является костюм девушки, выступающей на роликовых коньках. Он выполнен в индейском стиле, и перед спектаклем необходимо проверить каждую из десятков сотен бусинок, потому что отлетевшая во время выступления деталь может попасть под колесо и спровоцировать падение артиста", - отметила сотрудник костюмерной шоу "Тотем" Маргарита Чооду.

Цирк Солнца

Cirque du Soleil (Цирк Солнца) был основан в Канаде в 1984 году. Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов, он превратился в одну из крупнейших корпораций индустрии развлечений, в которой работает 5 тыс. человек из более чем 50 стран.

Зрителями шоу цирка уже стали более 100 млн человек в более чем 300 городах на пяти континентах.

В Москве гастроли канадского цирка впервые прошли в 2009 году. Кроме того, российскому зрителю "Цирк Солнца" знаком также и по конкурсу "Евровидение", который проходил в Москве в 2009 году.