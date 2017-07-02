В Вашингтоне прошла премьера фильма "Москва никогда не спит"

ВАШИНГТОН, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Ирландский кинорежиссер Джонни О'Райлли считает Москву "фантастическим городом", который, будь он чуть доступнее (например, с точки зрения визового режима), одолевали бы "орды туристов".

В любви к России и ее столице постановщик признался на встрече со зрителями, состоявшейся в субботу вечером в кинотеатре "Лэндмарк" в центре Вашингтона после премьерного показа фильма "Москва никогда не спит". В американской столице подобные признания и прежде звучали не часто, а с учетом нынешнего состояния политических отношений между двумя странами это и вообще большая редкость.

Все мы люди

Впрочем, о политике речь почти не заходила. О'Райлли, по его признанию, раздражает "упрощенный, плоский, черно-белый" образ России, рисуемый сегодняшними СМИ США в угоду политическим стереотипам. "Надеюсь добавить хоть немного красок в эту картину", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, что он рассчитывает донести своим фильмом до американской аудитории.

"Хотелось бы, чтобы люди поняли, что мои персонажи - такие же люди, как и везде, - пояснил О'Райлли. - Все сталкиваются с личными проблемами и сложностями, всем приходится делать по жизни выбор, и не всегда этот выбор правильный".

К слову, режиссер охотно согласился, что в таком же ключе можно было бы рассказать и об американцах. "Конечно, я считаю, что это все где угодно могло произойти, - сказал он о поведанной им с экрана истории. - В ней, конечно, есть чисто российские особенности, но в основе своей она, надеюсь, универсальна".

"Соскучился по Москве"

Судя по реакции зрительного зала, который был почти полон, поставленную перед собой задачу постановщик успешно решил. Несколько выходцев из России благодарили его за точность и психологическую достоверность портрета Москвы и москвичей. Удивительно, что, по словам О'Райлли, сценарий изначально писался по-английски и лишь затем коллективными усилиями съемочной группы переводился на русский язык. Сам режиссер до сих пор считает наиболее адекватным выражением своего замысла английские субтитры.

Что касается коренных американцев, после показа корреспондент ТАСС стал невольным свидетелем беседы трех приятелей, делившихся впечатлениями. Они хором признавались, что ожидали "более негативного" содержания, поскольку в рекламе упор делался на сюжетной линии, связанной с коррупцией, а та оказалась отнюдь не главной. На вопрос о том, не показалось ли им увиденное отталкивающим или жалким, все трое хором ответили отрицательно, добавив, что подобного много и в американских фильмах об Америке.

А общее свое впечатление один из этих парней подытожил просто: "Понял, что соскучился по Москве. Я там уже бывал, и теперь очень захотелось обратно".

Дальнейшие планы

Создатели картины, естественно, рассчитывают привлечь к ней как можно больше внимания. В Нью-Йорке они с этой целью даже спроецировали название фильма на флагманский небоскреб Дональда Трампа.

После столичной премьеры, которая в воскресенье повторится, предстоит дебют на западном побережье США - в Сан-Франциско. О'Райлли надеется, что, "если сборы будут хорошими", то хозяева сети "Лэндмарк", специализирующейся на показе артхаусного и иностранного кино, "добавят и еще пару городов".