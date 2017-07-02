Бывшая первая дама Франции выпустила роман о музе Густава Климта

ПАРИЖ, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Бывшая первая дама Франции Валери Триервейлер опубликовала роман "Секрет Адели" (Le secret d'Adele, 2017) о судьбе Адели Бауэр-Блох - музы Густава Климта, изображенной на его самой дорогой картине.

Австрийская Мона Лиза

Действие романа происходит в Вене. По заказу мецената Фердинада Блоха австрийский художник работал в 1907 году над портретом его молодой жены. Адель на тот момент было 26 лет. Картина "Золотая Адель" (полотно называют также "Австрийская Мона Лиза") относится к "золотому периоду" Климта, который на заре ХХ века экспериментировал с золотом. По мнению историка искусства Яна Томсона, полотно больше напоминает икону, нежели портрет.

Рано ушедшая из жизни Адель завещала портрет австрийской национальной галерее. Но после аншлюса Австрии он был украден нацистами. В послевоенные годы австрийское государство вернуло портрет наследникам, но те не стали оставлять его у себя. В итоге в минувшем десятилетии полотно приобрел американский коллекционер Рональд Лаудер, заплативший за картину Климта $135 млн. Портрет находится в Нью-Йорке.

В сюжете романа на первом месте любовная история. Одно из парижских изданий уже назвало роман "историей венской госпожи Бовари".

Бывших репортеров не бывает

Новая книга Триервейлер выпущена тем же независимым издательством "Арен" (Les Arnes), которое опубликовало в сентябре 2014 года воспоминания экс-первой дамы. Мемуарам сопутствовал небывалый коммерческий успех. Триервейлер, в прошлом успешный репортер журнала Paris Match, не изменила многолетней привычке вести дневник и в период своего 20-месячного пребывания в Елисейском дворце не расставалась со своей черной записной книжкой, делая ежедневные записи.

"Мне, журналистке, подчас казалось, что я нахожусь во дворце, чтобы готовить репортаж", - призналась она в мемуарах. Бывших репортеров не бывает. Искушение поделиться секретами оказалось слишком велико. В книжных магазинах, где давно не наблюдали такого интереса читателей, назвали опус бывшей первой дамы Франции "литературной бомбой".

Триервейлер не очень заботилась о том, в каком свете предстанет ее недавний спутник. Не секрет, что на старте президентских полномочий социалист Олланд завоевал немало симпатий демократичностью поведения, умением слушать собеседника, вниманием к окружающим. Триервейлер постаралась разрушить образ "человека, который не любит богатых". "В действительности, президент не любит бедных, называя их "беззубыми", и очень радуется при этом собственному чувству юмора", - утверждала экс-спутница главы государства.

Миллион за 16 дней

С ролью первой леди Триервейлер простилась в январе 2014 года, спустя полтора года после переселения в Елисейский дворец. О прекращении союза президент объявил в собственном предельно кратком - всего 18 слов - заявлении для агентства новостей. Эта окончательная размолвка последовала за публикациями прессы о тайном романе французского лидера с актрисой Жюли Гайе.

Разумеется, Олланд не исключал, что его бывшая спутница, в прошлом успешный репортер, решит вернуться в журналистику, чтобы мстить за "лишенное элегантности" расставание. Он посылал ей цветы и СМС с просьбой о примирении, но проглядел готовящийся удар. О выходе воспоминаний президенту стало известно после обнародования новости в социальной сети Twitter. Олланд тут же попросил помощников достать ему экземпляр журнала с отрывками из книги. Согласно сведениям из его окружения, прочитав избранные места, он отправил sms своей общей с Триервейлер знакомой со словами: "Это катастрофа".

Несмотря на свою растущую непопулярность до выхода книги Олланд казался многим соотечественникам симпатичным и близким к людям человеком. Но портрет, нарисованный Триервейлер, разрушил эту репутацию. Сама же она стала миллионером всего спустя 16 дней после выхода ее мемуаров.