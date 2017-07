Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Одна из самых успешных в истории Финляндии рок-групп - HIM в субботу вечером выступила с прощальным концертом на фестивале Tuska, который в эти выходные проходит в Хельсинки. Ранее, в марте, команда заявила, что в конце года прекращает свое существование после 26 лет музыкальной карьеры.

Сам фестиваль в этом году отмечает 20-летие. С пятницы на трех его сценах побывало множество коллективов из разных стран, в том числе американцы Suicidal Tendencies, шведы Sabaton, финны Amorphis и скандально известные норвежцы Mayhem.

Всего за два дня Tuska посетило уже 26,5 тыс. человек. Выход HIM был самым ожидаемым номером программы. Для группы это выступление стало первым на Tuska - по разным причинам музыканты никогда раньше не давали концертов в своем родном городе под открытым небом, послушать их можно было только в местных клубах.

Для поклонников HIM подготовили сетлист из 22 своих самых известных композиций. Более новые песни сменяли старые, написанные еще в 1990-х или начале 2000-х. Во время почти двухчасового шоу можно было услышать знакомые еще по первым альбомам команды When love and death embrace, Resurrection и Join me, более позднюю Funeral of hearts, которая в 2003-м году стала мировым хитом, а также кавер-версии Wicked game Криса Айзека и Rebel yell Били Айдола, которые в интерпретации HIM получили новое качество.

Солист группы Вилле Вало, обычно в ходе концертов общающийся с аудиторией, в этот раз в перерывах между композициями практически не отвлекался на разговоры и лишь изредка говорил "спасибо". В конце выступления он объяснил это тем, что волновался. "Здесь находятся мамы, папы, подруги, друзья и новые друзья, это сделало меня немного молчаливым", - признался вокалист.

После финальной песни Вало символически бросил на сцену микрофон. Затем группа удалилась за кулисы, а небо над территорией фестиваля раскрасил фейерверк.

Последний мировой тур

Этим летом коллектив, который был сформирован в 1991 году и с тех пор выпустил восемь студийных альбомов, отправился в последний тур. Группа будет гастролировать почти до конца декабря и посетит более 10 стран, в том числе даст концерты в России - в Москве и Санкт-Петербурге.

Но и после этого участники коллектива вряд ли бесследно исчезнут со сцены - у многих из них есть свои собственные проекты, которым они теперь смогут уделить больше внимания.

В начале 2000-х годов группа HIM получила широкую известность за рубежом. В Финляндию, чтобы увидеть любимых исполнителей, потянулись тысячи фанатов из Европы и США. Команда исполняет музыку в стиле love metal - это название музыканты придумали сами. В действительности, композиции по своей стилистике близки к "мягкому" готик-року. Среди поклонников этого направления в Суоми бытует мнение, что такая музыка в некотором смысле отражает глубину национального финского характера - грусть и склонность к рефлексии зимними ночами, которые здесь продолжаются особенно долго.