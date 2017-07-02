Михалков вручил дипломы слушателям своей киноакадемии

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ПАВЛОВО, (Нижегородская область), 2 июля. /ТАСС/. Ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков вручил в воскресенье слушателям-выпускникам этого вуза в Приволжье дипломы. Церемония состоялась в городе Павлово, где проходили съемки фильмов Михалкова "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем-2".
Самые популярные спектакли киноакадемии - "Метаморфозы" и "Метаморфозы-2" по прозе Ивана Бунина и Антона Чехова. "Метаморфозы - это не просто бренд и название наших спектаклей, это наша жизнь, это то, что происходит с вами, - сказал Михалков. - Никто, даже вы сами, не может оценить то движение, которое с вами произошло".
"Дело не в том, что вы поднялись в технике, мастерстве, - продолжил кинорежиссер. - Дело в том, что вам открылись другие подходы к своему нутру. Это будет спасать вас от слабой, беспомощной, и что, самое страшное, самовлюбленной режиссуры". По его мнению, сейчас "деградация режиссуры невероятная". "Поэтому я мечтаю, чтобы вы выходили из наших стен, зная нечто другое", - пояснил Михалков.
"Если все будет нормально, и у нас будет свой театр, я бы хотел, чтобы там выкристаллизовались спектакли, которые бы существовали параллельно, чтобы вы с ними ездили, показывали", - добавил режиссер.
Годичное обучение в киноакадемии проходили люди с уже имеющимся высшим профильным образованием по специальностям актер, режиссер, продюсер.