В Москве открывается выставка, посвященная режиссеру Любимову и художнику Боровскому

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выставка "Боровский - Любимов. 30 лет вместе" открывается в мемориальном музее "Мастерская Давида Боровского" в понедельник. Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка в Мемориальном музее "Мастерская театрального художника Давида Боровского" - это память о шедеврах, рожденных блестящим творческим тандемом выдающихся мастеров театра", - уточнили в пресс-службе музея. Центральные экспонаты - это макеты к целому ряду спектаклей Любимова и Боровского, работы не только для драматического, но и оперного театра. Также в экспозиции можно будет увидеть эскизы Боровского, страницы из его записных книжек, документы из личного архива.

Посетители смогут увидеть совместные работы мастеров, воплощенные в Театре на Таганке. Среди них - знаменитый "Гамлет" (1971 г.), "Владимир Высоцкий" (1981 г.), "Самоубийца" (1990 г.), "Шарашка" по роману Александра Солженицына "В круге первом" (1998 г.). В экспозиции также представлены малоизвестные совместные работы режиссера и художника: "Борис Годунов" Мусоргского в Театре Ла Скала (Милан, Италия, 1979 г.), "Пиковая дама" Чайковского в Карлсруэ (Германия, 1990 г.), "Вишневый сад" Чехова в Театре Дионисия (Афины, Греция, 1995 г.)

"Прошли годы, Боровского и Любимова нет с нами. Но завет художника, с которого начиналась в Музее-мастерской Давида Боровского в 2014 году выставка "Золотой век Таганки", остается в силе, и им заканчивается нынешняя выставка "30 лет вместе". "Помнить надо лучшие времена", - сообщил собеседник корр. ТАСС.

Выставка продлится до 28 февраля 2018 года.

О Давиде Боровском

Давид Боровский - народный художник России. Дебютный московский спектакль, который он создал в 1967 году, был "Хочу быть честным" (реж. Михаил Резникович) в Театре им. Станиславского. А первая работа Боровского, которую увидели зрители Театра драмы и комедии на Таганке, - "Мать" Максима Горького (реж. Юрий Любимов, 1969). С 1973 г. Боровский - главный художник Театра на Таганке. А с 2002 года - главный художник МХАТ. На драматических и оперных сценах России, Италии, Германии, Венгрии, Франции, Финляндии и США он поставил около 150 спектаклей.

О Юрии Любимове

Народный артист РФ, лауреат Государственной премии России и реформатор российского театра, Юрий Любимов поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей. Под его руководством "Таганка" стала самым авангардным театром СССР. Среди лучших спектаклей Любимова - "Добрый человек из Сезуана", "Гамлет", "Тартюф", "Борис Годунов", "Самоубийца". Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году режиссер ушел из созданного им театра, после чего поставил несколько спектаклей на других подмостках Москвы.