Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилей

Критерии для небоскреба

С 1874 по 1900 год на Манхэттене было построено в общей сложности 252 здания выше 10 этажей. Сейчас число небоскребов здесь практически не изменилось: их чуть более 250, рассказывает Вогел. "Однако те здания, что в конце XIX века считались "небоскребами" высотой более 60 метров, конечно же, нельзя сравнить с современными", — поясняет он.

"Для того, чтобы считать здание небоскребом, необходимо соблюдение нескольких условий — это высота здания, тип использованного каркаса, тип фундамента, а также его местоположение, — добавляет он. — Ведь высотное здание, возведенное где-нибудь в штатах Среднего Запада, вряд ли будет считаться небоскребом на Манхэттене".

Сейчас в самом населенном городе США, по его словам, у более чем 100 зданий высота превышает 183 метра. Самое большое — 104-этажное здание One World Trade Center высотой 541 метр. Небоскреб возведен на том месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Второй по высоте из нью-йоркских небоскребов — здание, расположенное по адресу 432 Парк-Авеню — взметнулся на 426 метров. Третье — это 102-этажный Empire State Building высотой 443 метра от земли до вершины установленной на нем антенны.

Сколько стоит квадратный фут

Создатели выставки стремились показать, как менялась городская среда в конце XIX века, в период стремительного роста населения в Нью-Йорке. Тогда число жителей с менее чем миллиона в 1870 году выросло до 3,4 млн в 1900 году, поясняет Джош Вогел.

По его словам, с конца XVIII века самым высоким зданием на Манхэттене была церковь святой Троицы, построенная в 1790 году на Бродвее рядом с Уолл-стрит. Высота ее шпиля достигала 60 метров.

Однако в 70-х годах XIX века к строительству более высоких зданий подтолкнуло сразу несколько факторов. Самый важный из них — стремительный рост стоимости участков земли под застройку.

В 1879 году, в самом начале "революции небоскребов", цена квадратного фута земли на Манхэттене составляла $25, а всего через 10 лет — уже $200. К 1900 году она выросла до $400.

Вторым фактором, по словам Вогела, стало изобретение страховочного механизма для лифтов. Первая такая система была установлена еще в 1870 году в здании страховой компании Equitable Life.

"Это изобретение фактически открыло путь к появлению офисных и жилых зданий со все большим числом этажей, — подчеркнул он. — А третьим фактором стало появление новых методов строительства с использованием стального каркаса и укрепления фундаментов высотных зданий".

Первый небоскреб

Первым высотным зданием, соответствующим современным представлениям о небоскребах, стало 10-этажное здание Tribune 1, возведенное в 1874 году в так называемом "Газетном ряду" на Манхэттене — в одном квартале от Бродвея рядом с нью-йоркским муниципалитетом.

В здании, строительство которого обошлось в $400 тыс., размещалась типография газеты Tribune. Вскоре по соседству появились высотные здания, где обосновались редакции The New York Times, The Sun и других газет.

Издатели шли на немалые по тем временам расходы, связанные со строительством, по очевидной причине: все газетное производство — и редакторов, и печатные станки — можно было разместить под одной крышей.

В 1890 году учредитель знаменитой журналистской Пулитцеровской премии — американский издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер — украсил город новым небоскребом The World Building. Высота в 94 метра сделала эту штаб-квартиру газетного магната самым высоким зданием в городе и самым высоким офисным зданием в мире, которое уступало лишь Эйфелевой башне.

В 20-этажном небоскребе стоимостью $1 млн, возведенный по проекту архитектора Джорджа Поста с использованием сложных металлоконструкций, 12 этажей сдавались в аренду, а на четырех этажах, в том числе и в венчающем здание куполе — размещались сотрудники редакции.

Расходов на оформление фасада Пулитцер не пожалел — для него использовали красный песчаник, сложный орнамент "под Ренессанс" и аллегорические скульптуры. Неудивительно, что этот небоскреб стал одной из важнейших достопримечательностей города, а его изображение было помещено на обложке "Всемирного альманаха".

По ночам все здание, а в особенности купол, освещали мощные лампы, и он служил маяком для кораблей в океане. "От берегов Джерси до Бруклин-Хайтс от пляжей Стейтен-Айленда до дальних пределов его первым замечают все, приближающиеся к Нью-Йорку, — писали газеты того времени. — Он сияет над полным жизни мегаполисом, взметнувшись выше шпиля церкви Троицы, выше крыш соседей — гигант среди гигантов".

Новые технологии

В 1890-х годах, как отмечает Джош Вогел, технология строительства высотных зданий была уже в достаточной мере отработана. Так, 23-этажное здание страховой компании American Surety Buiding, построенное в 1895 году архитектором Брюсом Прайсом на углу Бродвея и Пайн-Стрит, взметнулось на 95 метров и этот проект оказался настолько удачным, что облицованное гранитном здание сохранилось до наших дней по адресу 100 Бродвей — прямо напротив церкви святой Троицы.

За основу своего проекта Прайс взял конструкцию башни святого Марка в Венеции, спроектировав здание в виде колонны с шириной по фасаду в 7 окон. Отличительной чертой этого проекта было то, что архитектор позаботился украсить все четыре стены, а не только ту, что выходила на проезжую часть.

"Концепция башни — единственное артистическое решение проблемы высотного здания, — писал Прайс по завершении проекта. — Основной дефект большинства высоких зданий — уродливая задняя стена. Практически все наши здания создаются с расчетом только на фасад, обращенный на улицу".

Весьма интересное строительное решение было применено при возведении в 1897 году Gillender Building. Высота его не была рекордной — всего 93 метра, однако оно было возведено буквально "на пятачке" — на участке земли размером 7 на 22 метра.

При строительстве был использован "скелет" из стальных балок производства компании Post & McCord, укрепленный многочисленными стальными распорками. Возведение этого 20-этажного здания рядом с Нью-Йоркской биржей и с представительством Министерства финансов США, обошлось недешево — в $2,5 млн при цене квадратного фута земли $822 — однако здание простояло всего 12 лет, после чего было снесено, а на его месте была воздвигнута 40-этажная башня Banker Trust Tower.

Рубеж в 30 этажей и "последнее слово роскоши"

К концу XIX века нью-йоркские небоскребы доросли почти до 30 этажей. Первым 28-этажным зданием в городе стал Park Row Building высотой 120 метров, ставший самым высоким зданием в городе.

Построенный архитектором Р.Х.Робертсоном и инженером Натаниэлом Робертсом небоскреб имел "скелет" из стальных балок, а его фасад был разбит на длинные горизонтальные секции, украшенные декоративным орнаментом.

Дом венчали покрытые медью купола, украшенные изображениями мифологических персонажей. Этот архитектурный шедевр, возведенный неподалеку от здания нью-йоркского муниципалитета, включен в реестр национальных памятников.

Одним из самых знаменитых нью-йоркских зданий конца XIX века считается гостиница Waldorf Astoria. Ее возводили на месте старого особняка нью-йоркских магнатов Асторов в два этапа: в 1894 году как 11-этажное здание, а в 1897 году были надстроены еще 5 этажей, и она превратилась в один из самых роскошных в мире отелей с 530 номерами, причем в 350 из них были установлены ванны.

Как и в других "палас-отелях" того времени, в "Уолдорф-Астории" принимали как приезжающих на время постояльцев, так и были номера для постоянного проживания. Как отмечала газетаNew York Times того времени, это было сделано "чтобы предоставить целую серию великолепных апартаментов для обладающих состояниями жителей Нью-Йорка в качестве экономной альтернативы содержанию собственных особняков".

Однако репутация "последнего слова роскоши" не спасла творение архитектора Генри Харденбурга: в 1929 году здание было снесено и на его месте был воздвигнут небоскреб Empire State Building, увенчанный высоким шпилем.

Согласно одной из версий, этот шпиль должен был служить причальной мачтой для дирижаблей, совершающих трансатлантические рейсы, однако на деле он никогда не использовался в этих целях. По другой версии, шпиль был установлен лишь для того, чтобы сделать Empire State Building выше конкурента — небоскреба Chrysler Building.

Небоскреб, давший имя площади

В начале XX века небоскребы стали появляться далеко за границами финансового центра на юге Манхэттена. Одним из первых 25-этажных зданий, воздвигнутых к югу от Центрального парка стал офис газеты The New York Times.

Его высота достигала 111 метров, однако в погоне за титулом самого высокого в городе здания владельцы газеты решили учесть как фундамент, так и высоту шпиля здания и таким образом насчитали в общей сложности 145 метров.

Здание было объявлено городской достопримечательностью, а совет городских олдерменов принял решение переименовать по этому случаю площадь Longacre, на которой был возведен небоскреб.

С тех пор она стала известна как Таймс-сквер. По случаю завершения строительства 31 декабря 1904 года был организован великолепный фейерверк, и он положил начало ежегодным новогодним церемониям, когда миллионы людей считают секунды уходящего года, ожидая падения гигантского хрустального шара на шпиле, установленном на здании One Times Square.

Небоскребы XXI века: выше и роскошнее

Новые небоскребы, которые возводятся на Манхэттене, будут значительно выше и роскошнее, считает Джош Вогел. "Сейчас возводится сразу несколько элитных зданий к югу от Центрального парка, в районе, который называют "миллиардерский ряд", — говорит он. — Самым высоким зданием Нью-Йорка в будущем станет Central Park Tower на пересечении 57-й улицы и 7-й авеню. Оно, как ожидается, будет выше здания Всемирного торгового центра — более 457 метров".

Не исключено, что в "миллиардерском ряду" может появиться супер-небоскреб Big Bend высотой 1219 метров, представляющий две стройные башни, соединенные на вершине перемычкой. Дизайнер Иоаннис Ойкономо из архитектурной фирмы Oiio Studio взялся за проект после того, как узнал, что уже разработана конструкция лифта, позволяющего перемещаться не только вертикально, но и горизонтально. По сообщению телеканала CNN, он уже направил свой проект для рассмотрения нескольким компаниям в поисках инвестора. Но пока Big Bend — это только смелая идея.

Игорь Борисенко