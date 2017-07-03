Путин поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе "Союзмультфильма"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе киностудии "Союзмультфильм". Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, такое поручение дано по итогам встречи с представителями российских анимационных студий 31 мая 2017 года. Доклад по этому вопросу глава кабмина Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны представит до 1 февраля 2018 года.
"Правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить создание в Москве на базе киностудии "Союзмультфильм" анимационного технопарка", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, правительству РФ до 1 сентября 2017 года предстоит разработать и утвердить перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественной анимационной продукции. Поручено также разработать и утвердить программу, предусматривающую анимационную экранизацию произведений российской классической литературы, в том числе для последующего использования таких анимационных фильмов в общеобразовательных программах. Кабмин должен будет предусмотреть на эти цели дополнительные субсидии из федерального бюджета.
До 1 августа 2017 года правительству с участием Ассоциации организаций индустрии анимационного кино поручено представить предложения по разработке отечественного программного обеспечения (ПО) для нужд индустрии анимационного кино, а администрации президента - до 15 сентября подготовить нормативный акт о выделении средств из резервного фонда президента РФ на финансирование разработки этого ПО.
Помимо этого правительство должно будет до 1 февраля 2018 года утвердить профессиональные стандарты работников индустрии анимационного кино, а также обеспечить формирование прогноза потребности индустрии анимационного кино в квалифицированных кадрах. На основе этого прогноза нужно будет установить контрольные цифры приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на бюджетной основе.