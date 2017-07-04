Робер Лепаж представит на Чеховском фестивале в Москве автобиографический спектакль "887"

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Проходящий в Москве XIII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит во вторник публике всемирно известного канадского режиссера, драматурга, сценографа и актера Робера Лепажа. Показы автобиографического моноспектакля 59-летнего мастера "887" состоятся на сцене Государственного театра наций до 7 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Открытие Чеховского фестиваля

В свое время именно этот смотр открыл канадца российской театральной публике, который сам с благодарность отозвался о Чехов-фесте, написав в его адрес приветственное письмо.

"С середины 80-х годов многие мои спектакли увидели на пределами Канады, - напомнил Лепаж. - Однако и через 20 лет с момента нашего "дебюта" за границей сохранялась некая аномалия: мы ни разу не были в стране Чехова, Станиславского и Булгакова, никогда не встречались с московской публикой".

По словам Лепажа, эту ситуацию исправил Чеховский фестиваль. "В 2007 году мы были приглашены с четырьмя спектаклями, и Москва встретила нас с распростертыми объятиями, нам был оказан незабываемый прием. С тех пор, как только представляется такая возможность, мы принимаем участие в Чеховском фестивале", - отметил в своем приветствии канадский режиссер.

Согласно статистике, Лепаж и его компания "Экс Макина" выступали на Чехов-фесте также в 2009 и 2011 годах.

"Я счастлив вернуться в Россию"

"Я счастлив вернуться в Россию, где не выступал уже несколько лет", - признался Лепаж в интервью ТАСС.

Комментируя программу предстоящих выступлений, он сообщил, что "887" - это его "самый свежий моноспектакль", который гастролирует уже два года и находит отклик у людей по всему миру". "Несмотря на то, что это очень "локальная" постановка - в ней описываются события, происходившие в Квебеке в 1960-е годы, - она отражает реальность, которая находит отклик у людей по всему миру", - отметил режиссер и сделал акцент на предстоящем показе в России.

"Это шоу очень личное, оно о моем детстве, - подчеркнул он, - и, вы знаете, мне всегда казалось, что у людей в России и Канаде много общего, так что мне очень интересно, как его воспримет московская публика".

В доме номер 887

Прежде чем в очередной раз выйти на московские подмостки, Лепаж размышляет о своем спектакле "887". "В этом спектакле больше меня самого, - говорит он, - это во многом автобиографическое художественное произведение. Все правда, но и не правда. Это правда, организованная таким образом, чтобы она превращалась в театр, в поэзию".

"Мое собственное детство и отрочество в доме номер 887 по улице Мюрре в Квебеке проходили в период, когда франкоязычная Канада вступила в активную фазу движения за самоидентификацию. Мне хотелось в своем повествовании отобразить, как переплеталась история моего собственного детства с историей общества, которое постепенно начинало обретать самосознание", - пояснил режиссер.

"Я всегда стараюсь найти равновесие между "историей" с маленькой буквы и "Историей" с большой буквы, поскольку одна отсылает к другой. Я хочу, чтобы зрители вошли в большую тему через маленькую дверь. Единственный шанс для театра выжить сегодня - это пытаться создать каждый раз событие", - считает канадский мастер.

Другие проекты

Впрочем, Робер Лепаж работает не только на драматической сцене. Он ставит оперные спектакли, снимает кино, делает шоу в Cirque du Soleil ("Сирк дю солей" - "Цирк солнца"), выступает режиссером концертных программ.

Кстати, так совпало, что Cirque du Soleil именно сейчас гастролирует в Сочи с программой "Тотем" в постановке Робера Лепажа. Выступления цирка начались 1 июля и продлятся целый месяц - до 30 июля.

Относительно ближайших планов канадский режиссер рассказал, что, как всегда, одновременно работает над несколькими проектами, которые станут копродукцией с разными странами. Что касается творческих связей с Россией, то Лепаж напомнил, что в 2013 году поставил в Театре наций "Гамлет/Коллаж" с Евгением Мироновым, который исполняет все роли в шекспировской трагедии. "Я очень надеюсь, что у меня будут и другие проекты в России", - пожелал он.

О Чехов-фесте

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Нынешний форум стал 13-м по счету и юбилейным по сути, отмечающим свое 25-летие.

Смотр проходит с 24 мая и продлится до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции Чехов-фест проведет и региональную программу: представит свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге.

Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.