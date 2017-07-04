Режиссер Иво ван Хове дебютирует на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Семь тонн воды обрушатся во вторник на сцену Театра имени Моссовета, сообщили ТАСС в пресс-службе проходящего в Москве XIII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, анонсируя начало показов спектакля "Тайная сила" в постановке голландского режиссера Иво ван Хове, который станет дебютантом смотра.

"Это будет первое знакомство российской публики с творчеством Иво ван Хове, на сегодняшний день, пожалуй, самого востребованного режиссера в мире, - подтвердил ТАСС генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин. - Недаром он удостоен престижных премий Лоуренса Оливье и "Тони". "Нашим специалистам в области театра надо поучиться, как делать такие спектакли", - полагает Шадрин.

Сам режиссер, рассказывая о "Тайной силе", сообщил, что прежде всего старался сделать очень зрелищный спектакль. "Мы искали визуальное воплощение силам природы, и зритель ощутит себя в самом сердце шторма, в центре настоящего урагана", - пояснил Иво ван Хове.

В основе спектакля - одноименный роман выдающегося голландского писателя Луи Куперуса (1863-1923), который в своей "Тайной силе" предвосхитил распад колоний. Спустя более ста лет после опубликования роман не потерял своей актуальности и поныне представляет собой захватывающий рассказ о ложных представлениях и непонимании не только между разными культурами, но и между близкими родственниками, поделился своим мнением режиссер.

"Второе значение выражения "тайная сила" - это природа, - уточнил Иво ван Хове. -Ты никогда не знаешь, когда она разбушуется, когда будет к тебе благосклонна и когда она тебя уничтожит".

"Чтобы донести смыслы, заложенные в этот текст, до сегодняшнего зрителя, мы использовали не столько слова, сколько образы и танцы. Это очень чувственный спектакль. Воздух наполнен Востоком, и таким образом текст можно прочувствовать не только рационально, но и эмоционально", - заверил режиссер. Спектакль в исполнении артистов "Тонелгруп Амстердам" покажут на сцене Театра имени Моссовета четыре раза - до 7 июля.

О Чехов-фесте

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Нынешний форум стал 13-м по счету и юбилейным по сути, отмечающим свое 25-летие.

Смотр проходит с 24 мая и продлится до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции Чехов-фест проведет и региональную программу: представит свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге.

Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.