"Известия": владельцы кинотеатров создают собственный клуб

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый "Клуб владельцев кинотеатров", который призван прийти на смену "Ассоциации независимых прокатчиков" и "Киноальянсу", создают главы крупных российских киносетей. Об этом сообщает во вторник газета "Известия".
По ее данным, первое заседание новой организации уже состоялось, в ближайшее время будут определены направления работы и план взаимодействия членов клуба.
"Это выльется в сильное движение на российском рынке. Сегодня каждый имеет свой собственный интерес - государство, продюсеры, дистрибуторы, киносети... Но любая выдвигаемая инициатива должна сначала обсуждаться всеми участниками кинорынка", - рассказал гендиректор компании "Невафильм" Олег Березин "Известиям".
Так, участники первого собрания клуба отметили недостаточное взаимодействие представителей индустрии, приведя в пример не согласованную с ними инициативу Минкультуры о повышении стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов. По их мнению, увеличение расходной части картины на эти 5 млн приведут к повышению цен на билеты, что в итоге негативно скажется на посещаемости киносеансов.
Как отметила президент сети "КАРО" Ольга Зинякова, необходимо создание и единой площадки, где могли бы собраться представители всех секторов киноиндустрии. Идея объединения всех ее участников поддержана и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сообщают "Известия".