Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахназаров: "Мосфильм" сохраняет нормальные деловые отношения с телеканалами Украины

Культура
4 июля, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Генеральный директор киноконцерна отметил, что советские фильмы на телевидении по-прежнему идут

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Российская киностудия "Мосфильм" сохраняет нормальные деловые отношения с телеканалами Украины, активнее всего они покупают фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Об этом в интервью ТАСС рассказал во вторник генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

"Советские фильмы на телевидении по-прежнему идут, "Мосфильм" продолжает продавать права (на показ фильмов из коллекции киностудии - прим. ТАСС). У нас с телеканалами связи как были, так и есть", - отметил Шахназаров.

"Они, конечно, не показывают военные картины, фильмы авторов, которые у них под запретом, а таких уже много собралось, спектр авторов, конечно, сузился. Но Леонида Гайдая показывают, Эльдара Рязанова показывают, их картины на "Мосфильме" хорошо покупают. У нас нормальные деловые отношения с телеканалами", - сказал он.

При этом, по словам главы "Мосфильма", кинопроката российских фильмов на Украине практически нет. Что касается кинокартин самого режиссера, то они также запрещены в этой стране, поскольку Шахназарову закрыт въезд на Украину. "Мои картины на Украине запрещены, - подтвердил он. - Тем не менее, крупнейшие украинские интернет-ресурсы их по- прежнему показывают".

В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив фильмы с "российской пропагандой". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года.

Кроме того, Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину около 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в Хельсинки
13
Более 15 коллективов выступили на фестивале славянской культуры "Матушка Русь" в Аргентине
3
На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмов
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
2
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
7
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
Темы дня
Загрузка...
Реклама