Шахназаров: "Мосфильм" сохраняет нормальные деловые отношения с телеканалами Украины

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Российская киностудия "Мосфильм" сохраняет нормальные деловые отношения с телеканалами Украины, активнее всего они покупают фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Об этом в интервью ТАСС рассказал во вторник генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.
"Советские фильмы на телевидении по-прежнему идут, "Мосфильм" продолжает продавать права (на показ фильмов из коллекции киностудии - прим. ТАСС). У нас с телеканалами связи как были, так и есть", - отметил Шахназаров.
"Они, конечно, не показывают военные картины, фильмы авторов, которые у них под запретом, а таких уже много собралось, спектр авторов, конечно, сузился. Но Леонида Гайдая показывают, Эльдара Рязанова показывают, их картины на "Мосфильме" хорошо покупают. У нас нормальные деловые отношения с телеканалами", - сказал он.
При этом, по словам главы "Мосфильма", кинопроката российских фильмов на Украине практически нет. Что касается кинокартин самого режиссера, то они также запрещены в этой стране, поскольку Шахназарову закрыт въезд на Украину. "Мои картины на Украине запрещены, - подтвердил он. - Тем не менее, крупнейшие украинские интернет-ресурсы их по- прежнему показывают".
В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив фильмы с "российской пропагандой". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года.
Кроме того, Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину около 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.