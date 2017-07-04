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Шахназаров считает правильным запретить рекламу фильмов на ТВ

Культура
4 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Генеральный директор киностудии "Мосфильм" отметил, что Россия должна защищать свой кинорынок

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров считает, что Россия могла бы перенять опыт Франции, где запрещена реклама фильмов на телевидении, поскольку позволить себе это, в основном, могут только крупные американские кинокорпорации. Такое мнение режиссер высказал во вторник в интервью ТАСС.

Шахназаров убежден, что Россия должна защищать свой кинорынок. "Довольно успешная защита рынка действует во Франции, но у нас не хотят это брать", - пояснил генеральный директор студии.

"Там, например, запрещена реклама фильмов на телевидении. У нас телевидение, конечно, категорически против. Но это правильная идея, потому что она идет на пользу французскому кино", сказал режиссер, добавив, что у французов нет денег на рекламу на ТВ, а у американских кинематографистов - есть.

"Французы делают проще: запрещено всем, - сказал Шахназаров. - Таким образом, американские компании к ним не могут предъявить претензии, что они демпингуют, нарушают правила ВТО. В результате это уравнивает шансы: билборды, внешняя реклама - это все гораздо дешевле, французы способны это делать. На мой взгляд, эти моменты можно было бы применять и у нас".

Также Шахназаров прокомментировал инициативу, которая предполагает наряду с госпошлиной ввести обязательное отчисление в размере 5 млн рублей с каждого фильма, при этом для российского кино эти 5 млн будут возвратные. "Конечно, должны быть гарантии, что деньги вернут, - сказал он. - Но пока это на уровне инициативы, ничего не принято, и, как мне кажется, вряд ли будет принято".

При этом, напомнил режиссер, во Франции нет "входа" за 5 млн, там есть наценка на билеты. "И опять - на все билеты, не только на американские, но и на французские, - сказал гендир "Мосфильма". - И эта наценка идет в национальный фонд развития кино. Поскольку там, как и везде, рынок захвачен американцами, получается, что именно американцы и субсидируют в французское кино".

 

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