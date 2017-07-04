Строительство новых павильонов "Мосфильма" может завершиться к лету 2018 года

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Строительство новых павильонов киностудии "Мосфильм", где разместятся киноконцертный комплекс и здание для хранения костюмов и реквизита, планируют завершить к лету 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил во вторник генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров в преддверии своего юбилея: 8 июля ему исполнится 65 лет.

В январе вышло распоряжение президента РФ Владимира Путина о предоставлении ООО "Альтера Парк" земельного участка для создания многофункционального производственно-культурного центра на базе "Мосфильм". Участок, находящийся в федеральной собственности, должны были передать без проведения торгов.

"Строительство первого из двух павильонов уже началось, там расположится новое помещение для реквизита и костюмов, - сказал Шахназаров. - Потом будут возводить киноконцертный комплекс с выходом на Мосфильмовскую улицу". По словам генерального директора, компания обещает "все за год построить, планы наполеоновские, говорят, что к лету 2018 года".

В целом, оценивая положение дел на "Мосфильме", Шахназаров отметил, что киностудия "себя нормально ощущает". Он добавил, что "это единственное предприятие в сфере культуры, которое не получает никаких бюджетных денег, платит налоги и, при этом, сохраняет рентабельность". В основном, киноконцерн существует за счет производства сериалов и телешоу. "Подобная ситуация существует во всем мире", - пояснил режиссер.

"Сейчас на "Мосфильме" идет работа над тремя фильмами. Бывает и так, что режиссер снимает где-то в другом месте, а у нас пишет музыку или делает перезапись. Так или иначе - большое количество фильмов проходит через "Мосфильм", но статистику вывести сложно. Думаю, что процентов 30 наших мощностей - это фильмы", - сказал он.