Бюджет российско-китайского фильма "Тайна Печати дракона" составил $50 млн

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Корпорация "Русская Фильм Группа" совместно с кинокомпанией "СТВ" и China Film Group закончили съемки кинопроекта "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай", бюджет картины составил $50 млн. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства культуры РФ.
"Это первая в истории мирового кинематографа масштабная ко-продукция между Россией и Китаем, - отметили в пресс- службе. - Бюджет - $50 млн, инвестиции китайской стороны: $20 млн на производство плюс бюджет на продвижение".
В создании фильма были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. В общей сложности на съемках были занятый 680 специалистов Китая и 114 из России. В картине снялись Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Джеки Чэн, Яо Синтон, Ма Ли, Ли Юй, Братья Луу, Ли Мэнмэн, Юрий Колокольников, Александр Робак, Андрей Мерзликин и другие.
Режиссер картины - Олег Степченко. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Долгий путь, полный невероятных приключений, приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов.
"Выход картины запланирован на китайский новый год 2018", - сказали в Минкультуры.