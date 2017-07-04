Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет российско-китайского фильма "Тайна Печати дракона" составил $50 млн

Культура
4 июля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В картине снялись Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Джеки Чэн, Яо Синтон, Ма Ли, Ли Юй, Братья Луу, Ли Мэнмэн, Юрий Колокольников, Александр Робак, Андрей Мерзликин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Корпорация "Русская Фильм Группа" совместно с кинокомпанией "СТВ" и China Film Group закончили съемки кинопроекта "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай", бюджет картины составил $50 млн. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Это первая в истории мирового кинематографа масштабная ко-продукция между Россией и Китаем, - отметили в пресс- службе. - Бюджет - $50 млн, инвестиции китайской стороны: $20 млн на производство плюс бюджет на продвижение".

В создании фильма были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. В общей сложности на съемках были занятый 680 специалистов Китая и 114 из России. В картине снялись Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Джеки Чэн, Яо Синтон, Ма Ли, Ли Юй, Братья Луу, Ли Мэнмэн, Юрий Колокольников, Александр Робак, Андрей Мерзликин и другие.

Режиссер картины - Олег Степченко. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Долгий путь, полный невероятных приключений, приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов.

"Выход картины запланирован на китайский новый год 2018", - сказали в Минкультуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в Хельсинки
13
Более 15 коллективов выступили на фестивале славянской культуры "Матушка Русь" в Аргентине
3
На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмов
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
3
Девять человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
6
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного
7
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама