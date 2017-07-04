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Скончалась вдова Алексея Германа-старшего

Культура
4 июля, 14:40 дата обновления: 4 июля, 15:23 UTC+3

Светлана Кармалита ушла из жизни на 78-м году

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Светлана Кармалита

Светлана Кармалита

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вдова Алексея Германа - старшего, постоянный соавтор его фильмов Светлана Кармалита скончалась на 78-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил во вторник сын Кармалиты, режиссер Алексей Герман - младший.

"Мама скончалась полчаса назад", - сказал режиссер. По его словам, в последнее время Светлана Игоревна "очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии "Ленфильм". 

"Видимо, сказалась сильная усталость, - добавил сын Кармалиты. - Кроме того, 1 июля скончался мамин друг, художник Владимир Светозаров, она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу".

Время и место прощания со Светланой Кармалитой пока не определены.

Светлана Кармалита родилась в Киеве 9 марта 1940 года. Она являлась киносценаристом, соавтором фильмов Германа - старшего (1938-2013). В частности, Кармалита - автор сценариев к картинам Германа "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом". Также она была главным редактором киностудии "Ленфильм".

Последний раз она появлялась на публике 21 июня - принимала участие в питчинге, который проходил в Министерстве культуры РФ. Сценарист представляла новый проект "Ленфильма" - будущую картину для детей "Мой личный космос". Кармалита рассказывала, что это должна быть "трогательная история" про встречу в больнице мальчика и пожилого мужчины, которые чувствуют себя одинокими, но в итоге приходят к пониманию, что это не так.

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