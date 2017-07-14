Где в Москве посмотреть кино под открытым небом

Во время просмотра фильма в кинотеатре под открытым небом "Пионер" в Парке Горького © Михаил Почуев/ТАСС

Передвижные кинотеатры Москино

Цена: бесплатно

В этом году темой проекта станет "Кино глазами инженера". Цикл из пяти кинопоказов устроят в неожиданных местах: от хлебозавода до двора в бывшем 9-м экспериментальном районе Новых Черемушек. Зрители смогут не только увидеть классические советские фильмов, но и послушать лекции по архитектуре. Например, те, кто придет на сеанс на территории "Хлебозавода №9", услышат и рассказ об истории этого здания.

Последний, пятый показ, пройдет в Ночь кино, 27 августа. Место для него организаторы пока держат втайне. Сеансы и лекции бесплатны, однако нужна предварительная регистрация на сайте Москино.

Парк Горького

Цена: 350-450 руб.

Ближайшее метро: "Парк Культуры", "Октябрьская"

"Пионер" в Парке Горького — один из самых известных в Москве кинотеатров под открытым небом. Здесь преимущественно показывают современные фильмы, почти всегда — на языке оригинала и с субтитрами. Иногда случаются и показы в формате 3D.

Парк "Сокольники"

Цена: 350-450 руб.

Ближайшее метро: "Сокольники"

Еще один летний кинотеатр "Пионер" в Москве находится в парке "Сокольники". Репертуар тот же, что и в Парке Горького. Купить билеты в оба летних "Пионера" можно прямо в кассах около самих кинотеатров или на сайте.

Парк "Фили"

Цена: бесплатно

Ближайшее метро: "Филевский парк", "Багратионовская"

В этом году летний кинотеатр в Филевском парке показывают документальные фильмы National Geographic и Русского географического сообщества. Обычно сеансы проводят с четверга по воскресенье с восьми до девяти, независимо от погоды. Часть территории кинотеатра находится под навесом на случай похолодания или дождя. Ознакомиться с расписанием можно здесь.

Парк искусств "Музеон"

Цена: 350-400 руб.

Ближайшее метро: "Парк Культуры", "Октябрьская"

Неподалеку от парка Горького, в парке искусств Музеон располагается летний кинотеатр "Каро" на 400 человек. Звук при показе фильма транслируется через наушники, которые можно получить на входе, либо подготовиться и прийти со своими. Репертуар — современное массовое и фестивальное кино, есть также документальные и научно-познавательные киноленты. Расписание можно посмотреть на сайте кинотеатра.

Сад "Эрмитаж"

Цена: бесплатно

Ближайшее метро: "Чеховская", "Цветной бульвар"

Еще один кинотеатр "Каро" под открытым небом в Москве — в саду "Эрмитаж". Кинотеатр вмещает до 350 зрителей, которые могут разместиться на скамейках или пуфах. Фильмы, как и в "Музеоне", транслируются через наушники. С афишей можно ознакомиться здесь.

Бабушкинский парк

Цена: бесплатно

Ближайшее метро: "Бабушкинская"

В Бабушкинском парке показывают старые советские и зарубежные фильмы и мультфильмы. Киноэкран установлен под навесом Зеленого театра. О ближайших показах можно узнать на сайте парка.

Красная Пресня

Цена: бесплатно

Ближайшее метро: "Выставочная", "Деловой центр"

Кино в парке "Красная Пресня" транслируют на центральной эстраде. В этом году в рамках Года экологии покажут фильмы из цикла "Дикая природа России". Сеансы будут проходить по понедельникам и четвергам с 19:30 до конца июля.

Сад имени Баумана

Цена: бесплатно

Ближайшее метро: "Красные ворота"

С 2 по 6 августа в Саду имени Баумана традиционно пройдет VI Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK. До этого времени здесь будут показывать зарубежное авторское отечественное и зарубежное кино. Афишу можно посмотреть на сайте сада.

Тимур Фехретдинов