Гендиректор "Ленфильма" назвал кончину Светланы Кармалиты трагедией для всей киноотрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр.ТАСС Олег Сердобольский/. Уход из жизни главного редактора "Ленфильма", известного сценариста Светланы Кармалиты - трагедия не только для студии, но и для всей киноотрасли, считает генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин.

Заслуженный деятель искусств России, вдова режиссера Алексея Германа Светлана Кармалита скончалась во вторник на 78-м году жизни.

"Это трагедия не просто для "Ленфильма", но и для индустрии, для всей киноотрасли, а для многих, кто ее знал, это потеря ближайшего родственника и просто близкого друга", - сказал ТАСС Пичугин.

По его словам, "Светлана Игоревна, Света была не просто главным редактором "Ленфильма", она жила на студии, проживая каждый проект по-настоящему вместе с режиссером, с постановщиками картины". В ее кабинет "всегда стояла очередь", и никто не был обделен ее вниманием, ее дружеской поддержкой, отметил гендиректор киностудии. Она никогда не забывала ни о ком, всегда помнила о самом важном, добавил он.

"Светлана Кармалита была человеком глубоким и тонким со всех смыслах - в воспитании, культуре, понимании психологии, начитанности. И любой дебютант, выпускник или студент ВГИКа относились к ней с великим уважением. Потому что какими бы ни были споры, в общении со Светланой Игоревной всегда рождалась истина", - заключил Эдуард Пичугин.

Светлана Кармалита родилась в Киеве 9 марта 1940 года. Она была соавтором фильмов Германа-старшего (1938-2013 гг.). В частности, автором сценариев к картинам Германа "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом". Как главный редактор "Ленфильма" Светлана Кармалита много сделала для возрождения старейшей отечественной студии.