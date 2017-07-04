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"Марс Медиа" просит Украину обеспечить безопасность на съемках "Ликвидации-2" в Одессе

Культура
4 июля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Основатель кинокомпании Рубен Дишдишян подчеркнул, что "украинские продюсеры свободно работают в России и снимают в своих фильмах украинских актеров"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Продюсер кинокомпании, планирующей съемки фильма - продолжения популярного телесериала "Ликвидация", обратился к властям Украины с призывом обеспечить безопасность для группы, которая должна начать работу над картиной в Одессе в 2018 году. Обращение опубликовано на личной странице основателя кинокомпании "Марс Медиа", продюсера Рубена Дишдишяна в Facebook.

"Нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей. Ведь украинские продюсеры свободно работают в России и снимают в своих фильмах украинских актеров, и никто им не запрещает этого делать", - написал он.

"Считайте этот мой текст официальным обращением к украинским властям. Готовы ли вы обеспечить безопасность киногруппы и беспрепятственный въезд для съемок в Одессе? Если нет, то мы можем переписать сценарий под другую локацию и снимать в России. Но будет досадно и горько, если в такое кино вмешается политика", - говорится в тексте обращения.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц написал на своей странице в Facebook, что Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину, из-за чего могут быть сорваны съемки продолжения фильма "Ликвидация". В кинокомпании отметили, что От "Марс Медиа" еще никто не ездил в Одессу, в том числе и Владимир Машков - главный герой первой "Ликвидации", сыгравший роль следователя Давида Гоцмана.

Дишдишян в своем обращении указывает, что Члиянц должен был быть исполнительным продюсером. По его словам, работа над проектом идет три года. Действие нового полнометражного фильма будет происходить спустя 10 лет после первой "Ликвидации" в Одессе.

"Поскольку все слышали про некие черные списки российских невъездных актеров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков невъездной на Украину. Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять", - заявил продюсер.

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