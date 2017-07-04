Эмалевые изделия и кимоно из коллекций японского императора покажут в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Выставка "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала XX века из коллекции профессора Халили" откроется в среду, 5 июля, в Музеях Московского Кремля. Впервые в России покажут изделия из металла и эмали, созданные официальными поставщиками двора японских императоров. Об этом рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Впервые в таком сочетании - металл, эмаль и кимоно - эта коллекция выставляется именно в России. Подобная экспозиция дает полное представление о мастерах, создававших эти работы, а также о символическом значении различных мотивов, которые изображены на эмалях", - сказала Елена Гагарина.

Коллекция британского ученого Халили начала формироваться с начала 1970-х годов. Именно в это время он начал интересоваться эпохой правления императора Мэйдзи и приобретать по всему миру лучшие образцы японского декоративно-прикладного искусства эпохи правления императора Мэйдзи. "Это было время, когда в истории Японии происходил переход от власти сословия к императорскому дому. В это время императорская семья стала покровительствовать многим художникам и мастерам", - рассказал сам владелец коллекции британский ученый Нассер Дэвид Халилли.

Посетители выставки смогут увидеть около 90 экспонатов. Среди них - разнообразные вазы, подносы и шкатулки, предназначенные для членов императорской семьи. Большая часть экспозиции отведена никогда ранее не демонстрировавшиеся кимоно периодов Эдо и Мэйдзи. А откроют экспозицию две фигуры самураев, которые, как подчеркнула директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, являются одними из главных и значительных экспонатов этой коллекции.

Елена Гагарина также остановила свое внимание на двух вазах с изображением герба императорского дома - хризантемы с 16 лепестками. Роспись на них выполнена в уникальных техниках. "Это не живопись, а перегородчатая эмаль, - уточнила Гагарина. - Современные мастера уже не в силах повторить и применить в своих работах подобные техники", - объяснила она.

Выставка "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала XX века из коллекции профессора Халили" будет проходить в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы до 1 октября 2017 года.

Коллекции Халили

Эта выставка - не первый совместный проект профессора Халили и Музеев Московского Кремля. Как сообщила ТАСС Гагарина, британский ученый уже предоставлял музеям свои произведения на выставку, посвященную индийским драгоценностям. "Огромная серебряная карета махараджи, которая была центром нашей выставки "Драгоценности, покорившие мир", - произведение из коллекции профессора", - уточнила Гагарина.