Прощание со вдовой Алексея Германа пройдет на "Ленфильме" 7 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Прощание с вдовой Алексея Германа, постоянным соавтором его фильмов Светланой Кармалитой пройдет в пятницу, 7 июля, на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила во вторник супруга сына Кармалиты, Алексея Германа-младшего, Елена Окопная.
Светлана Кармалита скончалась во вторник на 78-м году жизни. "Прощание пройдет в первом павильоне "Ленфильма" 7 июля, - сказала Окопная. - Похоронена Светлана Игоревна будет рядом с мужем на Богословском кладбище Санкт-Петербурга".
Светлана Кармалита родилась в Киеве 9 марта 1940 года. Она была соавтором фильмов Алексея Германа (1938-2013). В частности, автором сценариев к картинам Германа "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом". Как главный редактор "Ленфильма" Светлана Кармалита много сделала для возрождения старейшей отечественной студии.