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Американская джаз-группа Oregon впервые за 15 лет приедет в Россию

Культура
4 июля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Музыканты станут хедлайнерами III Международного фестиваля "Джазовые сезоны"

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© EPA/Jacek Turczyk

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Американская джазовая группа Oregon впервые за 15 лет выступит в России. Музыканты станут хедлайнерами III Международного фестиваля "Джазовые сезоны", который пройдет 8 и 9 июля в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщил худрук фестиваля Игорь Бутман.

"В этом году мы пригласили замечательную американскую группу Oregon, это очень интересная группа, которая работает на стыке джаза и world music. В первый раз я с ними встретился в 1999 году, когда они записывали в России альбом с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Это первая первая группа, которая играла в моем джаз-клубе. Однажды я сам чуть не попал в Oregon", - рассказал Бутман.

Программа фестиваля

Участниками первого дня "Джазовых сезонов" также станут сам Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, 13-летняя вокалистка, пианистка и композитор Ярослава Симонова и другие восходящие звезды джаза. Во второй день музыкального праздника выступят певица Тина Кузнецова, британский соул-исполнитель Тони Момрелл, трубач Вадим Эйленкриг и группа New Allegro.

"Мы стараемся не привлекать на нашу сцену поп-артистов, не уходить далеко от джазовой направленности в угоду привлечению массы людей. Среднестатистическая публика у нас гораздо интереснее и глубже, чем думают многие наши промоутеры", - подчеркнул Бутман.

Также в рамках фестиваля пройдет пленэр-конкурс художников. Для детей будет организован мастер-класс по рисованию и лепке. Опытные флористы обучат желающих сбору букетов. Любителей спорта ждет тест-драйв гироскутеров, самокатов и лонгбордов.

Организаторы надеются в этом году увеличить аудиторию фестиваля. "Прошлый фестиваль за два дня посетили более 2,5 тыс. человек", - отметила советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.

Для удобства гостей будет организован трансфер от станции метро Домодедовская, а также будет работать бесплатная парковка у входа в музей-заповедник. Чтобы погода не испортила опенэйр, организаторы закупили дождевики для зрителей, добавил Бутман.

Oregon

Группа Oregon была основана в 1970 году в Нью-Йорке. У ее истоков стояли Ральф Таунер, Пол Маккендлесс и Глен Мур, который до сих пор являются участниками коллектива. На счету группы 25 студийных пластинок.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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