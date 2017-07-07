Заново влюбились: почему мы снова покупаем виниловые пластинки

Свой главный, казалось бы, бой кассетам и компакт-дискам виниловые пластинки проиграли в конце ХХ века. Они превратился в штучный товар для коллекционеров и взыскательных меломанов, ни о каких миллионных тиражах не было и речи. Но в последние годы продажи пластинок начали резко расти. ТАСС разбирался, почему в цифровую эпоху люди заново влюбились в винил, проявление ли это моды на ретро, меркантилизма или все дело в психологии.

"В России и во многих других регионах мира производство пластинок в какой-то момент прервалось. В нашей стране — с 1995 по 2012 годы. Но виниловая субкультура существовала все эти годы и в целом пережила кризис, не было ни одного года, чтобы в мире виниловые проигрыватели и пластинки не выпускалось вообще. Примерно на 2005 год приходится виниловый ренессанс приходится примерно на 2005 год", — рассказал журналист и коллекционер винила Антон Размахнин. По его словам, возрождение интереса к винилу почти совпало с закатом эры CD – интернет стал повсеместным и широкополосным, поэтому контент стало проще и дешевле получать, скачивая.

По прогнозам международной консалтинговой компании Deloitte, в этом году общемировая выручка от продаж винила составит около одного миллиарда долларов. Рекорд для этого тысячелетия. По оценкам компании, 90% дохода принесут пластинки, остальные 10% — проигрыватели и аксессуары. Доля виниловых пластинок на рынке при этом составит 15-18% от общей выручки продаж музыки на физических носителях.

"Безусловно, это мода, но мировые и российские реалии не предсказывают скорый ее закат. По всему миру открываются новые заводы по производству виниловых пластинок, увеличивается количество магазинов, которые продают винил, и тематических маркетов. Кроме того, появились производители новых станков для оборудования новых линий, ранее все работали на старом оборудовании. Так что, думаю, в ближайшие несколько лет нас ждет бурное развитие винилового рынка", - сказал руководитель звукозаписывающего лейбла и производства "Ультра Продакшн" Андрей Белоногов.

Тяга к элитарности

Никаких иллюзий: эксперты уверены, что круг любителей винила хоть и расширится, но все равно останется довольно нишевой аудиторией. По прогнозам, в 2017 году виниловые пластинки купят около 20 миллионов человек по всему миру. При этом пластинки для поклонников винила – как предмет коллекционирования, так и способ подчеркнуть свою индивидуальность.

Коллекционеры винила сейчас – это субкультура, которая начала формироваться в годы кризиса. У них есть несколько интересных "тараканов". Например, это любовь к первопрессам, то есть к оригинальным изданиям и первым тиражам. Считается, что они качественнее. Сведения о том, какой тираж какого завода лучше, распространяются сарафанным радио Антон Размахнин Журналист, коллекционер винила

Любители винила, по его словам, часто ценят конверт пластинки едва ли не больше, чем саму запись. "Японские коллекционеры тут впереди планеты всей: к изданиям для их рынка прилагались особые буклеты, стикеры и конверты. Все это является предметом коллекционирования и дорого ценится", - сказал он.

Еще одна черта поклонников винила – это презрение к новой аудиоаппаратуре и свежим пластинкам, добавил Размахнин. Таким образом, новые заводы производят новые тиражи пластинок в большей степени для "новообращенных" почитателей винила, чем для ядра виниловой субкультуры.

Покупать, но не слушать

Что движет человеком при покупке музыки на устаревшем, казалось бы, физическом носителе? В исследовании компании Deloitte сообщается, что в основе увлечения людей лежит тяга к материальности. Шкафом с коллекцией пластинок можно похвастаться перед друзьям, в отличие от списка альбомов на смартфоне. При этом 50% тех, кто купил пластинки в последний месяц, ни разу их не прослушали. У 7% покупателей вообще нет подходящих проигрывателей.

"В этом отношении виниловые пластинки в чем-то схожи с бумажными книгами: наличие материального носителя позволяет использовать их как "витрину" и продемонстрировать любовь к исполнителю или автору. Такое редко возможно в случае с цифровыми копиями произведений", - говорится в исследовании.

Но это не единственная причина. По словам руководителя "Ультра Продакшн" Андрея Белоногова, популярность винила вызвана совокупностью причин: ретроманией, любовью к ритуалам и новой политикой музыкального рынка.

"В век цифровых релизов меломану хочется не только послушать музыку, но и «прочувствовать» ее, сделать прослушивание любимого альбома ритуалом – повертеть пластинку в руках, поставить винил в проигрыватель, изучить обложку. CD свой век отжил или почти отжил, а винил как раз в этом смысле пришел ему на смену. Цветные пластинки разных размеров, огромный выбор проигрывателей, оригинальное дизайнерское оформление обложки – все это говорит о новом развивающемся рынке в России и мире", - сказал он.

Россия догоняет

Российский рынок винила, в отличие от западных стран, лишь начинает развиваться. Выпуск альбома на пластинке – это скорее исключение, чем правило.

Виниловые пластинки в чем-то схожи с бумажными книгами: наличие материального носителя позволяет использовать их как "витрину" и продемонстрировать любовь к исполнителю или автору. Такое редко возможно в случае с цифровыми копиями произведений Из исследования компании Deloitte

"Когда любой уважающий себя артист или группа будет выпускать свой альбом сразу и на виниле, как делают западные коллеги, тогда можно говорить, что мы достигли европейского уровня. Надо сказать, что многие в России артисты уже и сейчас не отстают от западных коллег в этом вопросе, но далеко не все", - продолжает Андрей Белоногов.

На западе, например, появляются сервисы, которые пишут винил "по требованию". Например, Vinylize, который сотрудничает с SoundCloud. В России, тем временем, существует лишь одна фирма по производству винила. Остальные компании, как правило, заказывают запись за границей. Но прогнозы оптимистичны: Андрей Белоногов считает, что через 3-5 лет Россия приблизится к современному европейскому рынку по объемам как производства, так и продаж.

"Я думаю, интерес к винилу не пропадет еще лет 10 точно. Сейчас повсеместно внедряют новые технологии, в том числе, и в олдскульный винил. К примеру, выпускают проигрыватели с пультом, которым можно ставить на паузу, перематывать треки, выбрать композицию для воспроизведения. Также выпускаются пластинки с узорами или цветные. Мы в своем производстве, к примеру, уже осваиваем эти технологии", - сказал он.

Виктория Сальникова