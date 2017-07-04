Голодец открыла выставку японского искусства в одном из музеев Кремля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец открыла предпоказ выставки "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала XX века из коллекции профессора Халили", передает корреспондент ТАСС.

Выставка, которая официально откроется для посетителей в среду, показывает в России изделия из металла и эмали, созданные официальными поставщиками двора японских императоров.

"Мне, прежде всего, хочется поблагодарить господина Халили, потому что именно благодаря его усилиям эта выставка стала возможной здесь, в Москве, в музее Кремля. Язык искусства - он безграничен, и это философия, о которой господин Халили говорит в своих работах, о которых он говорит своей выставкой", - сказала Голодец.

Она подчеркнула, что отношения с Японией в настоящий момент находятся "на хорошей стадии развития", и недавно был открыт русский сезон в Японии, "и наше русское искусство было с восторгом встречено японской публикой".

О выставке

Коллекция британского ученого Халили начала формироваться с начала 1970-х годов. Именно в это время он начал интересоваться эпохой правления императора Мэйдзи и приобретать по всему миру лучшие образцы японского декоративно-прикладного искусства этого времени.

Посетители выставки смогут увидеть около 90 экспонатов. Среди них - разнообразные вазы, подносы и шкатулки, предназначенные для членов императорской семьи. Большая часть экспозиции отведена никогда ранее не демонстрировавшиеся кимоно периодов Эдо и Мэйдзи.

В экспозиции представлены две вазы с изображением герба императорского дома - хризантемы с 16 лепестками. Роспись на них выполнена в уникальных техниках.

Выставка "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала XX века из коллекции профессора Халили" будет проходить в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы до 1 октября 2017 года.

Эта выставка - не первый совместный проект профессора Халили и Музеев Московского Кремля. Британский ученый уже предоставлял музеям свои произведения на выставку, посвященную индийским драгоценностям.