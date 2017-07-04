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Сборы российского кинорынка в первом полугодии составили около 30 млрд рублей

Культура
4 июля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Количество зрителей, посмотревших отечественные фильмы, выросло на 4,3 млн человек

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборы кинопрокатного рынка России за первое полугодие 2017 года увеличились на 14% и составили 29,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Фонда кино.

"По итогам первого полугодия 2017 года российский рынок кинопроката продемонстрировал уверенный рост, - отметили в пресс-службе. - Совокупный бокс-офис (сборы - прим. ТАСС) национального кинопрокатного рынка увеличился на 14% и составил 29,4 млрд рублей". В кинотеатрах РФ было продано 115,3 млн билетов, "что на 15% выше показателей первых шести месяцев прошлого года".

Сборы российских фильмов

"За первые шесть месяцев [2017] года совокупные кассовые сборы российских фильмов уже превысили 6,5 млрд рублей, за весь 2016 год они составляли рекордно высокие 8,6 млрд рублей", - добавили в пресс-службе. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели на 4,3 млн зрителей больше, чем за аналогичный период 2016 года, "продемонстрировав тем самым 19-процентный прирост, что практически в 1,5 раза выше соответствующего показателя прироста иностранного кино (13,7%)".

"По совокупным сборам превосходство темпов роста российского кино не так значительно, но все же позволяет говорить об опережении среднерыночных показателей - 16% у российского кино против 13,3% у иностранного кинотеатрального контента", - рассказали в Фонде кино.

Увеличение количества сеансов

"Рост рынка произошел на фоне увеличения количества сеансов", - пояснили в пресс-службе. Однако здесь наблюдается обратная динамика - сеансов зарубежного кино в первые шесть месяцев года по сравнению с первым полугодием прошлого состоялось больше на 12,5%, а российского кино - только на 9,8%.

"Средние сборы российского фильма возросли на 20% и составили 51,6 млн рублей, при этом у иностранного кино данный показатель снизился на 7%", - сказали в пресс-службе.

Самые популярные российские фильмы

"Доля российского кино в кинотеатрах страны оказалась выше показателей первого полугодия ушедшего Года российского кино и составила 22,4% - по зрителям и 21,8% - по сборам", - добавили в фонде.

С 1 января по 30 июня этого года в число 20 картин, привлекших наибольшую зрительскую аудиторию, вошли четыре российские ленты - "Викинг", "Притяжение", "Три богатыря и морской царь" и "Время первых".

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