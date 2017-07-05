Рок-группы System Of A Down и Three Days Grace выступят на фестивале Park Live в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пятый музыкальный фестиваль Park Live состоится в среду на "Арене ЦСКА" в Москве. Его участниками станут американская рок-группа System Of A Down, канадская группа Three Days Grace, шотландская Twin Atlantic и российская Louna, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"За пять лет существования Park Live завоевал статус международного фестиваля, и это событие стало культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке", - отметили в пресс-службе.

Как и пять лет назад, Park Live откроет выступление рок-группы Louna. Затем на сцену выйдут альтернативщики Twin Atlantic. Примечательно, что музыканты, выпустившие уже четыре студийных пластинки, заняв достойное место в мировой музыкальной индустрии, впервые сыграют в России. В 19:00 к микрофонам выйдут Three Days Grace.

Хедлайнером фестиваля станет System Of A Down. На "Арену ЦСКА" они должны выйти в 21:00. Концерт в Москве завершит европейское турне калифорнийских рокеров.

В этом году Park Live сменил площадку, ранее музыкальный праздник проходил на ВДНХ и на стадионе "Открытие Арена". Открытый в прошлом году футбольный стадион "Арена ЦСКА" вмещает в концертной конфигурации 28 тысяч человек, вместимость фан-зоны - 6 тысяч человек.

Впервые фестиваль Park Live состоялся в Москве в 2013 году. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители. В их числе - Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль" и многие другие.