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Скончался писатель Даниил Гранин

Культура
5 июля, 0:43 дата обновления: 5 июля, 0:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Почетный гражданин Санкт-Петербурга умер на 99-м году жизни

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Даниил Гранин

Даниил Гранин

© Юрий Белинский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Писатель Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соавтор знаменитой "Блокадной книги", скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС друзья семьи покойного.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился организовать похороны и траурные мероприятия.

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Биография Даниила Гранина

"Губернатор отдал распоряжение об организации траурных мероприятий и похорон Даниила Александровича [Гранина]", - сказал пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.

Даниил Гранин - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

В этом году Гранин получил госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю в виде исключения 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.

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