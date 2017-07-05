МАМТ представит премьеру трех балетов классиков ХХ века

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) подготовил премьеру, поставив сразу три балета классиков ХХ века Сержа Лифаря, Иржи Килиана и Уильяма Форсайта, которые пройдут в один вечер.

"Это первый проект, осуществленный новым художественным руководителем балетной труппы МАМТ Лораном Илером", - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова. Она проинформировала, что в среду состоится генеральная репетиция программы одноактных балетов, серия премьерных показов пройдет с 7 по 9 июля.

Лоран Илер - первый француз после Петипа, возглавивший русскую балетную труппу, отметила пресс-атташе МАМТ, добавив, что для новой программы одноактных балетов месье Илер выбрал три названия: "Сюита в белом" Сержа Лифаря, "Маленькая смерть" Иржи Килиана и "Вторая деталь" Уильяма Форсайта.

Впервые в России

Откроет вечер "Сюита в белом". Этот балет был поставлен Сержем Лифарем на музыку Эдуарда Лало в 1943 году для парижской Гранд Опера и никогда не исполнялся в России. МАМТ первым представит российской публике это сочинение.

"Сюита в белом" - не только первая постановка этого балета в России, но и вообще первое сочинение Сержа Лифаря, которое исполнит российская труппа", - уточнила Горбунова. Она напомнила, что Серж Лифарь был премьером "Русских сезонов" Дягилева, участниками которых были Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин и другие русские мастера балета. Их сочинения во второй половине ХХ века вернулись в Россию, теперь наступило время и для Сержа Лифаря.

По словам Горбуновой, "Сюиту в белом" репетирует с артистами МАМТ Лоран Илер, который в недавнем прошлом танцевал в этом балете.

"Специально для постановки этого балета в Москву приехала великая французская балерина Клод Бесси, которая принимала "Сюиту в белом" от самого Лифаря, а сейчас репетирует ее вместе с Лораном", - рассказала пресс-атташе МАМТ.

"Лифарь всегда хотел увидеть свои балеты в России, он был бы очень доволен тем, что делает русская труппа", - процитировала Горбунова французскую этуаль.

"Великие классики Форсайт и Килиан"

Следующим балетом, который будет показан в новой программе МАМТ, станет "Маленькая смерть" Иржи Килиана на музыку Моцарта. Этот балет уже исполнялся артистами Театра Станиславского и Немировича-Данченко и был отмечен российской национальной театральной премией "Золотая маска". Худрук балетной труппы решил вернуть "Маленькую смерть" на подмостки МАМТ.

"Это великое произведение Килиана, как, впрочем, почти все его произведения, - говорит Лоран Илер. - И я очень рад, что артисты не просто смогут снова танцевать этот балет, но они также смогут развиваться и двигаться вперед к совершенству движения".

Завершит программу балет "Вторая деталь" Уильяма Форсайта на музыку Тома Виллемса.

"Мне повезло участвовать в создании Форсайтом нескольких балетов. Он архитектор движения, заново определяющий пространство", - поделился Илер. "Я думаю, Форсайт и Килиан являются сегодня великими классиками", - заключил худрук балета МАМТ.