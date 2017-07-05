Бортко: экранизировать произведения Гранина было честью

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, российский режиссер Владимир Бортко скорбит в связи с уходом из жизни писателя Даниила Гранина, вспоминая его как очень интересного человека, экранизировать произведения которого для него было честью.

"Я очень скорблю по этому поводу [в связи с кончиной писателя]. Я был с ним знаком, это был очень интересный человек", - сказал Бортко в среду ТАСС.

В 2011 году режиссер снял по мотивам романа Гранина "Вечера с Петром Великим" сериал "Пётр Первый. Завещание". "Для меня было честью экранизировать его произведение", - отметил Бортко.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.