От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила Гранина

Искатели, 1954

Первый роман Гранина был написан еще во время учебы в Политехническом институте. В центре повествования — советский ученый Андрей Николаевич Лобанов. Он работает над созданием аппарата, помогающего искать места разрывов телефонной связи.

Эта работа имеет для него и личное значение: друг Лобанова погиб на войне во время поиска обрыва телефонного кабеля. Ученый устраивается на завод, где становится заведующим лаборатории.

Однако все свои силы ему приходится направить не на разработку устройства, а на бюрократическую волокиту, всячески мешающую продвижению науки. Книга принесла Гранину известность. Во многом благодаря именно "Искателям" его избрали делегатом на Второй съезд писателей. В 1956 году книга была экранизирована Михаилом Шапиро.

После свадьбы, 1958

Главный герой — молодой житель Ленинграда Игорь Малютин. Он женится на своей девушке Тоне, после чего парня почти сразу отправляют на работу в далекую деревню.

Молодоженам приходится сменить город на провинцию. Поначалу Игорь оказывается этому не слишком рад. Однако со временем он убеждается, что его помощь и профессиональные навыки в деревне очень нужны.

Через год Игорь получает возможность вернуться в Ленинград. Но, проникнувшись местной жизнью, он отказывается и остается жить и работать в деревне. Фильм на роман "После свадьбы" вышел в 1962 году.

Иду на грозу, 1962

Два молодых физика Сергей Крылов и Олег Тулин занимаются изучением грозы. Тулин — душа любой компании, его все считают везунчиком. И действительно, он очень быстро карабкается по карьерной лестнице, набирая вес в научном сообществе. Но Тулин готов поступиться принципами ради успеха.

Крылов — его противоположность. Тихий и незадачливый, но невероятно талантливый, он не способен пойти на компромисс. Для него истина и наука важнее карьеры. Однажды во время эксперимента, над которым работают Тулин и Крылов, происходит трагедия. И тогда пути друзей окончательно расходятся.

Книга "Иду на грозу" была экранизирована в 1965 году. В 1987 году вышел еще один фильм по мотивам романа под названием "Поражение".

Стоит человеку произнести "нет", все его самолюбие будет направлено к тому, чтобы держаться за это "нет". "Иду на грозу"

Блокадная книга, 1977—1981

"Блокадная книга" — одно из самых известных значительных произведений Гранина. Оно было было написано в соавторстве с белорусским писателем и литературоведом Алесем Адамовичем. Работая над книгой, Гранин и Адамович собрали около двухсот рассказов жителей блокадного Ленинграда.

Первая часть "Блокадной книги" была напечатана в журнале "Новый мир" в 1977 году, однако та версия претерпела сильные изменения. При редактуре произведения цензоры изъяли из него 65 фрагментов, а на издание книги в Ленинграде был наложен запрет, длившийся до 1984 года.

Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное. "Блокадная книга"

Зубр, 1987

Книга рассказывает об известном советском биологе Николае Тимофееве-Ресовском. Сам Гранин восхищается своим героем. Он сравнивает его с зубром, подчеркивая уникальность ученого и его превосходство над другими.

Автор повествует о ярких моментах биографии ученого, например, о том, как во время войны Тимофеев-Ресовский спас межнациональную группу ученых от немцев, каким образом пытался возродить генетику и как пережил обвинение в измене родине.

Приговор общественного мнения был страшнее судебного. Не обжаловать. Не откупиться, не отмахнуться. Общественное мнение судило по неписаным законам порядочности. "Зубр"

Благодарим издательство "Эксмо" за предоставленные цитаты из произведений Даниила Гранина