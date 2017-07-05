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Две ретроспективы творчества Андрея Тарковского проходят во Франции

Культура
5 июля, 14:27 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Фильмы режиссера покажут в Париже и Ла-Рошели

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ПАРИЖ, 5 июля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Сразу две ретроспективы творчества кинорежиссера, сценариста Андрея Тарковского (1932-1986) проходят во Франции - в городе Ла-Рошель (западная часть Атлантического побережья страны) и Французской синематеке в Париже.

В рамках Международного кинофестиваля в Ла-Рошели будут показаны 10 работ режиссера, включая его институтскую дипломную работу, короткометражный фильм "Каток и скрипка" (1960 год).

"Мы с радостью представляем зрителям полную ретроспективу фильмов Тарковского, - отмечают организаторы кинофестиваля. - Теперь им в темноте залов предстоит вновь испытать сильнейшее, поистине гипнотическое воздействие его лент. Французской публике пришлось немало ждать такой возможности, этого незабываемого наслаждения прекрасными произведениями".

Французская синематека, обладающая крупнейшим в мире архивом фильмов и документов, связанных с кинематографом, проводит показ "работ режиссера, творчество которого остается образцом современного европейского кино". Синематека расценивает Тарковского как "образец, олицетворение художественного творчества", "подлинно русского режиссера, человека, создававшего произведения, проникнутые высокой духовностью". В программе показов - семь основных работ Тарковского.

Также пять фильмов Тарковского можно будет увидеть и в других кинозалах страны, причем в отреставрированных вариантах. Более того, поклонником его творчества французская компания Potemkine Films переиздала "Сталкера" в двух основных форматах - DVD и Blu-ray. Сообщая об этом, газета Le Monde  подчеркивает, что "Тарковский, этот просвещенный мистик и мастер формалистических поисков, преобразует в своих работах внешний мир в соответствии с теми глубинными процессами, которыми охвачен его внутренний, духовный мир. Режиссер из России задается в своих фильмах вопросом о предназначении человека и роли художника в жизни общества".

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