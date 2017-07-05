Путин подписал распоряжение о проведении Года культурных обменов РФ и Японии в 2018 г.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Года культурных обменов между Россией и Японией в 2018 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-японских отношений провести в 2018 году Год России в Японии и Год Японии в России", - говорится в документе. Этим же распоряжением утвержден состав российской части организационного комитета по подготовке и проведению названных мероприятий. Председателем со стороны РФ назначен первый вице-премьер Игорь Шувалов, а координатором работы российской части оргкомитета - спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О проведении Года культурных обменов министерства культуры двух стран договорились в декабре 2016 года во время визита Путина в Японию.

Предложение провести в 2018 году особо насыщенный Год культурных обменов выдвинул Владимир Мединский. Его в этом активно поддержал министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно.

Фестивали российской культуры уже проходят в Японии ежегодно с 2006 года. В 2015 году, когда было подписано двустороннее соглашение о программе будущих мероприятий на период с 2017-го по 2021 год, его посетило более 652 тыс. человек. Всего же за последние 10 лет это число превысило 13,3 млн. По оценке японского министра иностранных дел Фумио Кисиды, за минувшие годы "фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком, другими проявлениями выдающейся российской культуры".