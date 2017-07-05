Прощание с Даниилом Граниным состоится в Таврическом дворце 8 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Гражданская панихида и прощание с почетным гражданином Санкт-Петербурга, писателем Даниилом Граниным состоятся в субботу, 8 июля в Таврическом дворце. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Прощание состоится с 12 до 14 часов в Таврическом дворце, его откроют для всех желающих проститься. Похороны пройдут в этот же день на Комаровском кладбище в 15 часов", - сказал Кибитов. По его словам, все необходимые официальные документы подписаны.

Ранее о желании по дате и месту похорон сообщили родные писателя, но окончательное решение должна была принять городская комиссия по организации церемонии во главе с губернатором Георгием Полтавченко.

Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он неоднократно удостаивался различных наград и премий за свои произведения.

В 2017 году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Ее президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Петербурге.