Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"

ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
Безопасность или нагрузка на бизнес: эксперты о переносе вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 22:25
Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в МосквеПроисшествия 5 июля, 22:24
Каспаров возобновит карьеру и сыграет на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-ЛуисеСпорт 5 июля, 22:16
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатовМеждународная панорама 5 июля, 21:40
Мещеряков: "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в РФПЛСпорт 5 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант, автор стихов, которые легли в основу хитов бит-квартета "Секрет" - "Привет", "Именины у Кристины" и "Алиса" - Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в среду музыкант, участник группы "Секрет" Андрей Заблудовский.
"Дима Рубин умер", - сказал он, добавив, что это случилось в среду. Время и место похорон пока не определены.
В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет "Секрет", но вскоре покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы - это "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и другие.
Песни на стихи Рубина звучали также в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова. В общей сложности, Рубин был автором или соавтором более 300 песен.
Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.