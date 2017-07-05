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Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"

Культура
5 июля, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Дмитрий Рубин написал стихи к песням "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и другим

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант, автор стихов, которые легли в основу хитов бит-квартета "Секрет" - "Привет", "Именины у Кристины" и "Алиса" - Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в среду музыкант, участник группы "Секрет" Андрей Заблудовский.

"Дима Рубин умер", - сказал он, добавив, что это случилось в среду. Время и место похорон пока не определены.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет "Секрет", но вскоре покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы - это "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и другие.

Песни на стихи Рубина звучали также в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова. В общей сложности, Рубин был автором или соавтором более 300 песен.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.

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