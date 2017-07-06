Министры культуры БРИКС договорились укреплять сотрудничество музеев, библиотек и театров

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будут расширять и обогащать сотрудничество между музеями, художественными галереями, детскими и юношескими театрами. Договоренности об этом зафиксированы в Плане действий по реализации Соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2017-2021 гг., подписанном по итогам встречи министров культуры стран объединения в четверг в Тяньцзине (Северный Китай), передает корреспондент ТАСС с места события.

Россию на встрече представлял министр культуры РФ Владимир Мединский. В российской делегации также - директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Музея Востока Александр Седов, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, директор Государственного академического театра кукол им. С. В. Образцова Ирина Корчевникова.

"У нас разнообразные традиции, разные жизненные уклады. Однако нас объединяет убежденность в ценности равноправного партнерства, в котором нет места диктату, "праву сильного", - сказал Мединский. Он напомнил, что первая встреча министров культуры государств БРИКС прошла в 2015 году в Москве, в том же году в Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры.

Участники мероприятия обсудили планы взаимодействия пяти стран в области искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, культурного рынка, библиотечного дела.

В среду состоялись учредительные заседания альянсов государственных музеев, художественных музеев и национальных галерей, библиотек, в форме протокола о намерениях подписан документ о создании Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС. Участники заседания заявили о намерении проводить форумы, выставки, осуществлять программы обменов, организовывать учебные курсы, участвовать в театральных, художественных фестивалях друг друга, поддерживать творческие инициативы учреждений и отдельных деятелей по созданию совместных работ.

Новые ассоциации

Четыре новые международные культурные ассоциации учреждены в рамках встречи министров культуры стран БРИКС в Тяньцзине. Здесь в среду прошли инаугурационные заседания Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС, а также ассоциаций музеев, библиотек, художественных музеев и национальных галерей стран объединения.

Театры

Учредители заявили о намерении налаживать сотрудничество в проведении выставок, обменов опытом, подготовке специалистов. Детские и юношеские театры, например, хотели бы проводить ежегодные встречи, участвовать в театральных фестивалях друг друга, поддерживать творческие инициативы учреждений и отдельных деятелей по созданию совместных работ.

"Мне очень нравится идея создания такой ассоциации", - сказала корр. ТАСС директор Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Ирина Корчевникова. Она считает очень важным, чтобы дети "приходили в театр на спектакль, находились в зале, чувствовали эту электрическую дугу, которая перетекает со сцены в зал".

"Очень важно взаимопроникновение культур. Для этого мы проводим фестивали, обмен гастролями. У нас недавно был китайский театр из провинции Сычуань - Театр "больших кукол". Это трех-четырехметровые куклы, которые вызвали у нашего зрителя большой интерес. Любое межнациональное общение театров - это обновление их крови. Абсолютно другой зритель, абсолютно другое прочтение. Очень важно, что здесь поднята тема детских театров", - отметила Ирина Корчевникова.

Музеи

Участники учредительного заседания Ассоциации музеев договорились о создании веб-портала, который способствовал бы продвижению сотрудничества в защите, сохранении и восстановлении культурного наследия. Они также высказались за создание и развитие "цифрового музея" пяти стран. Одной из задач ассоциации будет борьба с незаконной торговлей и перемещением культурных ценностей, в частности - через усиление контроля за их импортом и экспортом.

"Наша ассоциация будет носить свободную форму, так же, как ее носит само объединение БРИКС. Мы рассчитываем на продуктивность этой формы сотрудничества, поскольку она будет инициировать развитие контактов в различных сферах - выставочной, научной, обмене опытом. Взаимодействие с коллегами из Китая, Индии Бразилии, Южно-Африканской республики очень интересно", - сказал ТАСС директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"По-моему, любая ассоциация, альянс, тем более объединение международное, имеет смысл, - согласился с этим мнением директор Музея Востока Александр Серов. - Конечно, все будет зависеть от конкретной программы. Пока мы подписываем в большей степени декларацию о намерениях, а конкретика должна складываться в ходе дальнейших переговоров между нашими странами". "Здесь немаловажной будет финансовая составляющая. Обмениваться информацией, посылать друг к другу специалистов на стажировки - дело важное, но основное - обмен выставками, которые, очевидно, будут проводиться последовательно в пяти странах. Но это как раз и интересно - сопоставлять культуры", - отметил он.

Библиотеки

"Это принципиально новый подход к сотрудничеству. До сих пор все альянсы шли или от территориального единства, или придерживались содержательного принципа, когда объединялись, например, детские библиотеки. Здесь возникает разнородное по сути объединение стран БРИКС, находящихся в разных концах планеты, имеющих разные культурные традиции", - сказал директор Государственной публичной исторической библиотеки России о создании Ассоциации библиотек БРИКС. "С моей точки зрения, - продолжил он, - это очень хороший стимул для того, чтобы обратить внимание и наладить содержательные контакты. Ведь если с библиотеками Китая у нас уже налажены связи, то с коллегами из Бразилии, ЮАР контактов мало. Я вижу очень хорошие перспективы для разнообразных обменов.

Россию на встрече в Тяньцзине представляет министр культуры РФ Владимир Мединский. Участники мероприятия в течение двух дней обсудят планы взаимодействия пяти стран в области искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, культурного рынка.