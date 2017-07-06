Линдси Лохан заступилась за Трампа

ВАШИНГТОН, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Голливудская актриса Линдси Лохан заступилась за президента США Дональда Трампа, который по-прежнему подвергается ожесточенным нападкам со стороны оппозиционной Демократической партии, большинства американских СМИ и деятелей культуры.

"Это наш президент. Прекратите над ним издеваться и начните доверять ему", - написала она в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей, который раскритиковал скандальный видеоролик главы государства. 31-летняя Лохан также встала на защиту первой леди США Меланьи Трамп и детей президента, назвав их "добрыми людьми". "Зачем говорить плохо о ком-либо?" - задала она вопрос 9 миллионам своих подписчиков.

THIS IS our president. Stop #bullying him & start trusting him. Thank you personally for supporting #THEUSA — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 4 July 2017

Популярная актриса еще год назад высказывалась против нападок на Трампа, заявляя, что "люди слишком злы" к кандидату республиканцев. "Я знаю Дональда Трампа, он - хороший человек", - утверждала она, добавляя в то же время, что не собирается голосовать за него на выборах. "Мне нравится Дональд как человек, но я - поклонница Хиллари Клинтон", - признавалась Лохан.

В 11 лет она блеснула в фильме "Ловушка для родителей" (The Parent Trap, 1998), а затем снялась еще в нескольких кинолентах. Считается, что пик успеха Лохан пришелся на 2006 год, после которого в ее карьере наступил спад.

В воскресенье Трамп разместил в Twitter смонтированное видео, поставив к нему хэштеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и #FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Телекомпании CNN удалось установить личность пользователя популярного онлайн-портала Reddit, который является автором скандального видеоролика, спровоцировавшего волну возмущения. Во вторник телекомпания сообщила, что этот человек принес извинения.

Оригиналом видео является датированная 2007 годом запись передачи "Рестлмания", известной своими постановочными борцовскими поединками. Трамп тогда "сразился" с главой американской федерации реслинга Винсом Макмэном. На опубликованном президентом видео логотип телеканала CNN был нанесен как раз на лицо Макмэна.